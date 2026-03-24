Presidente sobre nuevo ministro de Energía: Tendrá que presentarnos algún consejo para ver el destino de Petroperú

24/03/2026 / Exitosa Noticias / Política

En entrevista con Exitosa, el presidente de la República, José María Balcázar, se pronunció sobre la designación de Waldir Ayasta Mechán como nuevo ministro de Energía y Minas, en reemplazo de Ángelo Alfaro. Al respecto, no dudó en resaltar la trayectoria de la mencionada autoridad.

Destacó designación de Ayasta en el MINEM

Durante diálogo con Nicolás Lúcar para Hablemos Claro, el jefe de Estado precisó que Ayasta ya tiene experiencia en el sector público y en el Ministerio de Energía y Minas (MINEM), debido a que se ha desempeñado como viceministro de Electricidad desde abril del 2025.

En esa línea, Balcázar fue consultado sobre las distintas problemáticas que deberá afrontar ahora el ministro Waldir Ayasta; ello en torno al aumento del precio de combustibles debido al conflicto armado en el Medio Oriente. Asimismo, se le interrogó sobre las expectativas en torno a Petroperú.

Al respecto, el mandatario indicó que al ser, Ayasta, una autoridad con experiencia en el rubro, deberá estudiar, analizar y evaluar la situación de Petroperú para así, posteriormente pueda brindar algunos "consejos" en torno al futuro de dicha empresa petrolera.

"Es un hombre experimentado, viene de una universidad pública. Es un hombre que ya ha estado en viceministerio, conoce el sistema de Petroperú y tendrá que estudiar bien y presentarnos algún consejo para ver el destino de esta importante empresa petrolera", dijo a nuestro medio de comunicación, este martes 24 de marzo.

Nota en desarrollo...