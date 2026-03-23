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Por los próximos tres años

Ministerio Público: Tomás Gálvez Villegas es elegido nuevo fiscal de la nación por la Junta de Fiscales Supremos

En una sesión llevada a cabo desde las 11:00 a. m., la Junta de Fiscales Supremos del Ministerio Público eligió a Tomás Aladino Gálvez Villegas como nuevo fiscal de la nación, cargo que ocupaba interinamente desde septiembre del 2025.

Tomás Gálvez es elegido nuevo fiscal de la nación.
Tomás Gálvez es elegido nuevo fiscal de la nación. Ministerio Público

23/03/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales / Actualizado al 23/03/2026

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La Junta de Fiscales Supremos (JFS) del Ministerio Público eligió este lunes 23 de marzo a Tomás Aladino Gálvez Villegas como nuevo fiscal de la nación titular para los próximos tres años, con posibilidad de reelegirse por dos más.

Tal como fue anticipado, la sesión que se llevó a cabo desde las 11:00 a. m. en el piso 9 de la sede central de la institución, contó con la participación unánime de los máximos representantes de la Fiscalía de la Nación, quienes decidieron respaldar la continuidad en el cargo del mencionado fiscal supremo, el cual ocupaba interinamente desde septiembre del 2025.  

(Noticia en desarrollo...)

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