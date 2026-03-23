Ministerio Público: Tomás Gálvez Villegas es elegido nuevo fiscal de la nación por la Junta de Fiscales Supremos

23/03/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

La Junta de Fiscales Supremos (JFS) del Ministerio Público eligió este lunes 23 de marzo a Tomás Aladino Gálvez Villegas como nuevo fiscal de la nación titular para los próximos tres años, con posibilidad de reelegirse por dos más.

Tal como fue anticipado, la sesión que se llevó a cabo desde las 11:00 a. m. en el piso 9 de la sede central de la institución, contó con la participación unánime de los máximos representantes de la Fiscalía de la Nación, quienes decidieron respaldar la continuidad en el cargo del mencionado fiscal supremo, el cual ocupaba interinamente desde septiembre del 2025.

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