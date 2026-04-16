Trabajadores independientes NO estarán obligados a aportar a las AFP o la ONP: Esto se sabe

16/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Gobierno oficializó el decreto supremo que modifica el reglamento de la Ley de Modernización del Sistema Previsional Peruano, precisando así que los trabajadores independientes no estarán obligados a aportar a las AFP o la Oficina de Normalización Previsional (ONP) desde el 2028..

Trabajadores independientes: Fin de los aportes obligatorios

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) publicó el Decreto Supremo Nº 061-2026-EF el jueves, 16 de abril, en el diario oficial El Peruano. En este documento, se modifica el reglamento de la Ley de Modernización del Sistema Previsional Peruano (Ley N.° 32123) para eliminar formalmente la obligatoriedad de los aportes de los trabajadores independientes a las AFP y ONP.

De acuerdo a la normativa, se precisa que se adecuó su contenido a las disposiciones establecidas en la Ley que autoriza el retiro extraordinario y facultativo de los fondos afiliados al Sistema Privado de Pensiones (SPP) hasta por el momento de 4 UIT (Ley N° 32445).

Es decir, solo están obligados a aportar al régimen previsional los trabajadores dependientes; es decir, aquellos formales que se encuentran en planilla y se les descuenta sus aportes de su salario mensual.

Modifican reforma previsional: Antecedentes

En el marco de esta noticia, cabe recordar que, en setiembre del 2025, el Poder Ejecutivo emitió el reglamento que había establecido inicialmente que los trabajadores independientes estarían obligados a contribuir al sistema pensionario a partir del año 2028. Sin embargo, mediante un artículo de la Ley Nº 32445 se dispuso la eliminación de esta obligación, tras un intenso debate en el Legislativo y malestar en la ciudadanía.

Con la modificatoria oficializada este jueves, el régimen de aportes voluntarios queda como única vía de participación previsional para quienes realizan actividad económica sin vínculo de dependencia laboral, es decir, los profesionales y trabajadores que emiten recibos por honorarios y los propietarios de negocios propios.

El gobierno resalta que la medida dispuesta hoy, 16 de abril, no significa la aprobación de un nuevo retiro de fondos de pensiones. La norma en mención se publica en la Plataforma Digital Única del Estado Peruano para Orientación al Ciudadano y en las sedes digitales del MEF, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) y el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis).

Es así como este jueves, 16 de abril, el Gobierno oficializó la modificatoria del reglamento de la reforma del sistema de pensiones y eliminó los aportes obligatorios provenientes de los trabajadores independientes. Sus aportes seguirán siendo voluntarios.