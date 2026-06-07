Domingo Pérez estalla contra Jorge Nieto tras críticas a Roberto Sánchez y JP: Lo denunciará por difamación agravada

07/06/2026 / Exitosa Noticias / Política

El exfiscal José Domingo Pérez estalló contra el líder del Partido del Buen Gobierno Jorge Nieto luego de que este criticara a Roberto Sánchez y Juntos por el Perú. Además, afirmó que lo denunciará por difamación agravada.

Domingo Pérez arremete contra Jorge Nieto

El actual integrante del equipo legal de Juntos por el Perú apareció en un video publicado por el partido político en sus redes sociales oficiales, la noche del último sábado, para dirigirse al exaspirante a la Presidencia del Perú por el Partido del Buen Gobierno, tras unas recientes declaraciones ligadas a Roberto Sánchez.

"Señor Jorge Nieto Montesinos usted le ha mentido al país utilizando la vieja práctica montesinista, usted ha terruqueado a la opción democrática de Roberto Sánchez y Juntos por el Perú", se escuchó al inicio del audiovisual en el que se le observa con una actitud seria.

En consiguiente, elexmiembro del equipo Lava Jato adelantó que tomará acciones legales contra el también exministro de Estado al señalar que sus manifestaciones no tienen veracidad e inclusive usó sus apellidos, en referencia al exasesor presidencial Vladimiro Montesinos, para lanzarle un tajante pedido.

"(...) Es por eso que el día lunes se va a interponer una denuncia por difamación agravada por los hechos falsos señalados. Señor Jorge Nieto sea más Nieto y menos Montesinos", aseveró el exfiscal.

¿Qué fue lo que dijo Jorge Nieto sobre Roberto Sánches y JP?

El líder del Partido del Buen Gobierno, Jorge Nieto, explicó que una de las razones por las que decidió no alinearse con Roberto Sánchez es la presencia de fundadores del Movadef, organización vinculada a Sendero Luminoso, en la bancada que Juntos por el Perú tendrá en el Parlamento.

Durante una entrevista concedida al podcast 'Brutalidad Política' volvió a reafirmar que votará viciado, es decir, descartó por completo que brindará su voto por las dos opciones que llegaron a esta Segunda Elección Presidencial.

En tal sentido, resaltó que la Comisión de la Verdad y Reconciliación acreditó a Sendero Luminoso la responsabilidad del 70% de las violaciones de derechos humanos durante la época del terrorismo y marcó distancia de cualquier intento de minimizar estos antecedentes.

"¿Yo puedo ignorar que haya gente fundadora de Movadef? Lo acaba de negar Roberto Sánchez en una entrevista, pero él está mintiendo y lo sabe", refirió Nieto Montesinos.

En la previa de la segunda vuelta de elecciones presidenciales 2026, José Domingo Pérez arremetió contra el excandidato presidencial Jorge Nieto después de que este emitiera criticas contra Roberto Sánchez y Juntos por el Perú durante una reciente entrevista con un canal de Youtube. El exfiscal reveló que lo denunciará por difamación agravada.