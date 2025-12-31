Tragedia en Gamarra: Niña muere atropellada por camioneta blindada en a puertas del Año Nuevo 2026

31/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

A pocas horas de cerrar el 2025, lo que debía ser una fecha de fiesta y algarabía por la llegada de un nuevo año, se convirtió en una marcada por una tragedia que, aún en estas fechas, la ciudadanía parece no estar exenta de ocurrirle.

Vecinos y transeúntes en Gamarra quedaron impactados con la imagen de un accidente ocurrido en pleno corazón del emporio comercial, donde, según información preliminar, una niña, su madre y una tercera persona fueron atropelladas por una camioneta blindada a menos de 24 horas de culminar el año.

Las víctimas habían llegado para hacer las últimas compras para recibir con emoción el Año Nuevo 2026; sin embargo, esa felicidad se vio interrumpida para siempre con esta tragedia.

Cientos de transeúntes rodearon la escena del accidente.

Según testigos e imágenes difundidas, el camión pertenecería a la empresa de transporte blindado Hermes, cuyo accidente tuvo lugar en la Av. Aviación. Cientos de personas han rodeado la escena y personal de la policía y fiscalización ha llegado a la escena para cubrir los cuerpos, a la espera de los peritos que ayuden a la identificación de los fallecidos.

Nota en desarrollo...