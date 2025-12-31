Año Nuevo 2026: Estos son los números de emergencia que debes conocer si viajas por carretera

31/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Millones de peruanos se alistan para decir adiós al 2025 y recibir por todo lo alto el nuevo año 2026. Muchos optan por celebrar en familia o fiestas, mientras que otro importante grupo aprovecha estos días libres para emprender viajes al lado de sus seres queridos.

Números de emergencia si viajas por carretera

Por ejemplo, desde tempranas horas de este 31 de diciembre, la Panamericana Sur presenta una importante congestión de vehículos ya que miles de ciudadanos se dirigen al sur de la capital para darle la bienvenida al Año Nuevo.

Para ello, es importante que los usuarios sepan los números de emergencia en caso de algún incidente en medio de la carretera. Para comenzar, el 105, número de emergencia de la Policía Nacional del Perú debe ser el primero en el registro para acudir ante cualquier situación.

En esa misma línea, la Policía de Carreteras también cuenta con un número diferenciado el cual es el 110. Esta línea está abierta las 24 horas del día y a nivel nacional en caso ocurra algún accidente en cualquier vía del país. El número de los Bomberos también debe estar en la agenda de cualquier peruano ya que son la unidad de atención que más rápido suele llegar a las emergencias.

Existen diversas líneas para atender emergencias en carreteras.

Para que los hombres de rojo acudan a tu llamado en caso sea necesario, solo debes marcar el 116, el cual es completamente gratuito. El Sistema de Atención Móvil de Urgencias más conocido como SAMU es otra de las unidades de asistencia que opera con mayor inmediatez en el país.

Este se encuentra marcando el 106 y suelen atender accidentes o cualquier incidencia médica que se le requiera. Por último, SUTRÁN también cuenta con una línea de asistencia la 080012345 la cual está disponible las 24 horas en caso de emergencia.

No se cobrarán peajes al sur de Lima

Es importante precisar que a raíz del cese de operaciones de Rutas de Lima, no se cobrarán los peajes de Villa El Salvador y Punta Negra por lo que los limeños que crucen estos puntos tendrán el pase libre. Eso sí, la Municipalidad de Lima asumirá el auxilio vial de todos los kilómetros que contempla esta ruta.

De esta manera, miles de peruanos se alistan para viajar por carretera para recibir el Año Nuevo por lo que deben tener a la mano los números de emergencia y asistencia necesarios para cualquier tipo de inconveniente.