Arequipa: Albañil perdió la vida ahogado tras caer de camioneta en canal de regadío

Las tragedias no dejan de ocurrir antes de acabar el 2025 y en los últimos días se conoció un lamentable hecho, luego de que un albañil perdiera la vida ahogado en un canal de regadío en Arequipa. El accidente habría ocurrido tras la pérdida del control de la camioneta que conducía, en la que iba junto a dos compañeros de trabajo.

Accidente está en investigación

Primeras informaciones señalan que el hecho ocurrió en la tarde del 30 de diciembre, después de que acabaran sus labores y se dirigieran a sus hogares. El conductor identificado como Luis Quispe Gutiérrez tomó una trocha al lado del canal principal que reparte agua a los campos de cultivo del distrito de La Joya.

Las causas del despiste que sufrió el albañil y que acabó en un canal de regadío aún es materia de investigación. Los dos compañeros que iban con él en la unidad lograron salir con vida, mientras que la víctima mortal fue arrastrada unos 50 metros por la corriente.

Efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) de la Comisaría El Triunfo y miembros del serenazgo del distrito llegaron hasta la escena para tratar de auxiliarlo, sin embargo, al ser trasladado al Hospital El Cruce, certificaron su muerte.

La camioneta con placa PE-5530 tuvo que ser retirada con una retroexcavadora de la Junta de Usuarios de Riesgo de La Joya. Peritos de la Unidad de Prevención e Investigación de Accidentes de Tránsito, (UPIAT) están a cargo de la investigación que determinará los motivos que provocaron el accidente.

Dos mujeres fallecieron en Arequipa

Esta semana se conoció otro trágico accidente en esta región del sur peruano, con dos cadáveres de mujeres que cayeron de un barranco de unos 50 metros de profundidad en el sector Alto Molino, provincia de Condesuyos. Las víctimas habrían tratado de utilizar un andarivel que aparentemente, se encontraba en mal estado.

Peritos de criminalística y detectives de la Divincri Arequipa se desplazaron hasta la zona del hecho, informó el coronel PNP Fernando Portugal, jefe de la División Policial de Camaná. Este equipo especializado tenía la misión de realizar las pericias técnicas.

