¿Viajas por Año Nuevo? Estos distritos de Lima sur te podrían multar con hasta S/ 5 350 si acampas en sus playas

31/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Se viene el nuevo año y con ello miles de familias optan por recibir el 2026 en las playas ubicadas al sur de Lima. Sin embargo, pese al deseo de empezar el "día 1" sobre la arena y las olas, lamentablemente hay una importante restricción implementada por los Gobiernos locales de esta parte de la capital.

Con el objetivo de salvaguardar la salubridad de sus espacios, así como la seguridad de los veraneantes y sus residentes, las municipalidades de los distritos que conforman los Balnearios del Sur continuarán adoptando esta medida drástica decisión, la cual es importante que sepas para que no pases un incomodo momento antes de despedir el 2025.

¿Se puede acampar en las playas del sur?

Como sabido en los últimos años, se ha establecido la prohibición de carpas en las playas de Lima sur a manera prevención, puesto que, entre finales de cada año e inicios de uno nuevo, suelen registrarse personas ahogadas producto del consumo de alcohol y la adrenalina propia del momento, además de la alta contaminación ambiental producto de la aglomeración de veraneantes, quienes en muchos casos, lamentablemente dejan sus residuos sobre la arena.

Frente a esta situación, y siguiendo los mismos pasos de las playas que conforman la Costa Verde, desde Lurín hasta Pucusana no se permitirá acampar no solamente en Año Nuevo, sino también en toda la temporada de verano 2026 e incluso todo el año, según lo dice sus ordenanzas municipales.

Por ejemplo, de hacer caso omiso al personal municipal de Lurín, Punta Hermosa, Punta Negra, San Bartolo, Santa María del Mar y Pucusana, podrían recibir multas que van hasta una UIT S/ 5 350 por arrojar basura y armar carpas en la orilla del mar. A continuación, te recordamos sus prohibiciones establecidas:

Preparación y consumo de alimentos (se incluye parrillas)

Fogatas

Consumo de bebidas alcohólicas

Armado de estructuras (toldos)

Equipo de sonido

Agrupaciones musicales

Ingreso de mascotas en horario no permitido

Fomentar actividades deportivas (fútbol y vóley)

Fuegos artificiales en espacios públicos

Vale recordar que, ante cualquier emergencia que pueda presentarse en las playas en los tres meses de verano, se tiene garantizada la presencia de la Policía de Salvataje hasta las 6:00 p. m. (aproximadamente), de lunes a domingo.

¿Cuáles son las playas saludables que tiene Lima Metropolitana?

De acuerdo con la última evaluación realizada por la Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA), de un total de 73 playas de Lima Metropolitana, tan solo 19 han resultado como "aptas" para recibir bañistas, lo que representa, que cerca del 60 % cuentan con una calificación "no saludable". A continuación, te detalles las playas saludables para recibir el Año Nuevo 2026:

Tres Picos ( Miraflores )

) La Pampilla II ( Miraflores )

) Playa Miraflores ( Miraflores )

) Redondo II ( Miraflores )

) Redondo I ( Miraflores )

) Los Pavos ( Barranco )

) Barranco ( Barranco )

) Pescadores ( Chorrillos )

) El Silencio ( Punta Hermosa )

) Caballeros ( Punta Hermosa )

) Punta Hermosa ( Punta Hermosa )

) Punta Negra ( Punta Negra )

) Santa María ( Santa María del Mar )

) Embajadores ( Santa María del Mar )

) Hermosa ( Ancón )

) San Francisco Chico ( Ancón )

) Los Delfines ( Miraflores )

) Estrella ( Miraflores )

) Las Sombrillas Sector Chorrillos (Chorrillos)

Si en caso desees conocer el estado de todas las playas del Perú y las observaciones por cuales no son declaradas saludables, puedes ingresar al siguiente enlace de la DIGESA: https://veranosaludable.minsa.gob.pe.

De esta manera, se da a conocer la lista de playas aptas para recibir bañistas y las que no están permitidas para acampar durante toda la temporada de verano 2026. Así como, lo establecido por las jurisdicciones ubicadas al sur de Lima.