Lamentable hallazgo en el río Rímac: Encuentran un cadáver en estado de descomposición

08/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Unidad de Rescate de la Policía Nacional del Perú (PNP) halló este miércoles 8 de julio el cuerpo sin vida de un varón de aproximadamente 40 años en el río Rímac, a la altura del puente Pocitos, en la avenida Alfonso Ugarte con la Vía de Evitamiento, en el distrito de Cercado de Lima.

El cuerpo estaría en estado de descomposición

Según información preliminar, el cadáver se encontraba en avanzado estado de descomposición, por lo que se presume que habría permanecido varios días en las aguas del río Rímac. El fallecido vestía una casaca roja, un pantalón negro y un polo oscuro, información que podría ayudar a su identificación. Aunque aún no se sabe con exactitud cuáles fueron las causas del deceso, se manejan varias hipótesis. Una de ellas es que la víctima habría caído al río durante una riña que lamentablemente terminó con su muerte.

La Unidad de Rescate de la Policía Nacional del Perú llegó para resguardar el perímetro con los equipos correspondientes y proceder con el rescate vertical del cuerpo, tomando las precauciones necesarias al tratarse de una zona de difícil acceso, con el objetivo de evitar que los restos de la víctima fueran arrastrados nuevamente por el caudal del río. Con respecto a las evidencias, estas fueron extraídas con el debido cuidado para su análisis criminalístico.

Vecinos piden mayor presencia policial en la zona

Tras el hallazgo, varios vecinos del distrito de Cercado de Lima expresaron su preocupación e indignación y manifestaron que constantemente se registran peleas protagonizadas por sujetos que presuntamente se encuentran bajo los efectos de sustancias alucinógenas. Además, indicaron que este sería un lugar donde frecuentemente dichas personas se reúnen para consumir sustancias psicoactivas provocando estos sucesos.

Por ello, solicitan mayor presencia de la Policía Nacional del Perú (PNP), específicamente de efectivos de la comisaría Conde de la Vega, por ser esta su jurisdicción. Cabe precisar que el levantamiento del cuerpo viene siendo realizado por el Ministerio Público. Al término de este procedimiento, los restos de la víctima serán trasladados a la Morgue Central de Lima para la necropsia de ley y su identificación oficial.

Cabe recalcar que las circunstancias en las que se produjo la lamentable muerte de la víctima aún son materia de investigación. Se espera que las diligencias permitan esclarecer los hechos a la brevedad, a fin de que los familiares del fallecido conozcan lo ocurrido y puedan brindarle el último adiós mediante un debido velorio.