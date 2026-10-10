Tragedia en el Rímac: Choque entre tráiler y motocicleta dejó una mujer fallecida y un herido

10/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un aparatoso choque entre un tráiler y una motocicleta dejó una mujer fallecida y un herido, en el distrito del Rímac. Las causas exactas del accidente se mantiene bajo investigación.

Accidente en la Vía de Evitamiento: reporte preliminar

De acuerdo a los últimos reportes, lamentablemente una pareja de motocociclistas, de nacionalidad venezolana, sufrió un grave accidente de tránsito en la Vía de Evitamiento, cerca de las 12:40 a. m., precisamente a la altura del puente Trujillo.

Según los testimonios de los familiares del conductor del tráiler a Exitosa, no se habría dado cuenta de la presencia del conductor de la motocicleta, quien fue identicado como Alexander Mattos, debido a que, aparentemente, este último realizó una maniobra temeraria para colocarse en el lado derecho de la unidad (el punto ciego) intentando ganarle el paso al vehículo pesado.

De esa manera, el conductor de la moto habría perdido el control y terminó impactando contra una de las ruedas principales del tráiler que transportaba bebidas. El chofer del vehículo menor resultó herido y fue trasladado a un hospital para recibir atención médica inmediata.

"(La moto) Se metió en el punto ciego del chofer. No se ha percatado. En qué momento habrá chocado, no se dio cuenta, viene y en el puente le pasa la voz otra moto y le dice 'oye, estás llevando un muerto'. (...) Yo soy conductor, cuando manejo tengo miedo de que una moto pase por mi costado. En este caso, el chofer (del tráiler) viene tranquilo", expresó uno de los familiares del conductor del tráiler.

Conductor del tráiler fue trasladado a la comisaría para las diligencias respectivas tras el accidente en el Rímac.

Mujer murió en trágico choque entre un tráiler y una moto

El accidente dejó sin vida a la pareja del conductor de la motocicleta, identificada por la Policía Nacional del Perú (PNP) como Noemí Montoya, de tan solo 22 años de edad. Familiares de las víctimas del accidente, evitaron declarar a los medios de comunicación; sin embargo, nos indicaron que la pareja había llegado a vivir al Perú hace tan solo cinco años para sacar a adelante a sus pequeños.

Tras el accidente, los familiares del chofer del tráiler expresaron su preocupación por la circulación de motocicletas en vías rápidas y en zonas de alta velocidad, ya que consideran que estos vehículos medianos podrían estar expuestos a situaciones de riesgo al compartir esas vías con vehículos de mayor tamaño.

PNP investiga el choque entre la moto y el tráiler: acordonaron la zona.

Investigan choque entre tráiler y motocicleta en el Rímac

Hasta el lugar del accidente llegaron efectivos de la Policía para realizar las investigaciones que ayuden a esclarecer las causas y circunstancia en que ocurrió el choque entre el tráiler y la motocicleta. Según se reveló, el conductor del tráiler fue trasladado hasta la comisaría para las diligencias correspondientes.

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