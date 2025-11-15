¿A la espera de la entrega de tu DNI?: Conoce AQUÍ las tres oficinas que ha habilitado Reniec para este domingo

15/11/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Registro Nacional de Identificación y Estados Civil (Reniec) señaló que los ciudadanos podrán tener la oportunidad de recoger su documento nacional de identidad (DNI), luego de que se habiliten de manera extraordinaria algunas de sus sedes en Lima.

¿Qué sedes habilitó el Reniec?

El último viernes 14 de noviembre, el Reniec recurrió a sus redes sociales ofciales para informar a los ciudadanos de la capital que podrán tener la accesibilidad de recibir sus DNIs este domingo 16 de noviembre debido a que se habilitará la atención en tres de sus agencias.

Las sedes se encuentran ubicadas en los distritos de Miraflores, Independencia y San Borja, que estarán abiertas de manera exclusiva en el horario de 8 y 15 de la mañana hasta las 3 y 45 de la tarde.

Cabe señalar que, la entidad precisó que solo se llevará a cabo esta adjudicación a todas aquellas personas que hayan realizado el trámite previamente.

Además, enfatizó que cada ciudadano deberá acudir únicamente a la agencia en la que realizó la solicitud de su documento. Vale subrayar que, la disposición del Reniec tiene como objetivo principal optimizar el proceso, evitar las largas colas o aglomeraciones y facilitar el acceso inmediato a servicios que requieren identificación formal.

Se recomienda que previamente a acudir a las oficinas designadas, las personas se percaten y revisen cuál es el estado de la gestión de su documento nacional de identidad en la página web del Reniec "Consulta el estado de trámite del DNI", de estar en la última etapa podrá recogerlo, caso contrario deberá esperar.

📢 ¡Atención, Lima!

Este domingo podrás recoger tu #DNIe en tres oficinas del #Reniec 🪪



🕗 Horario: de 8:15 a. m. a 3:45 p. m.



📍 Miraflores: Av. Ernesto Diez Canseco N° 230

📍 Independencia: Calle Los Andes N° 486

📍 San Borja: San Luis N° 1673 pic.twitter.com/KmeQrF81rB — RENIEC PERÚ (@ReniecPeru) November 14, 2025

El proceso de recojo de DNI

Es necesario sostener que el proceso de recojo de DNI es estrictamente personal y requerirá la identificación mediante la huella digital, como medida obligatoria de seguridad-

Eso sí vale indicar que no es posible el recojo del documento a través de terceros o carta poder, ello de acuerdo a lo que estipula una normativa vigente, inclusive en situaciones excepcionales.

En el marco de esta jornada extraordinaria de recojo de DNIs, el Reniec ha dispuesto que ha dispuesto protocolos inmediatos a fin de que el tiempo de espera sea el mínimo.

Si no tuviste tiempo de recoger tu DNI hasta hoy sábado, tendrás la oportunidad de realizarlo este domingo 15 de noviembre debido a que el Reniec habilitó las sedes de Miraflores, Independencia y San Borja para ello. No desaproveches esta oportunidad de obtener de inmediato tu documento nacional de identidad.