San Martín de Porres: Delincuentes disparan contra perrito que defendió a trabajadores durante asalto a grifo

En el distrito de San Martín de Porres, delincuentes disparararon contra un perrito guardián cuando defendió a trabajadores de una gasolinera durante violento asalto.

Alrededor de las 3 de la mañana, en las inmediaciones de un grifo ubicado en el cruce de la avenida Canta Callao y Dominícos, desalmados facinerosos armados dispararon contra un perrito que pretendía intervenir en defensa de unos trabajadores, causando de esta manera una total indignación entre vecinos de la zona.

De acuerdo a las cámaras de seguridad de la gasolinera, los sujetos llegaron hasta el lugar a bordo de un vehículo y se dirigieron directamente al personal para sustraer todas las ganancias durante toda la jornada laboral, además de sus pertenencias y chalecos de la empresa.

En medio de este atraco, la mascota intentó defender a las víctimas y ahuyentar a los hampones, sin embargo, uno de ellos sin piedad abrió fuego a quemarropa contra el animal, dicho impacto cayó en la zona de su cuello, lo que generó que aullara de dolor. Cabe señalar que, no se reportaron personas heridas durante el incidente.

Horas más tarde, la mascota, de nombre 'Choco', fue trasladada de urgencia a una clínica veterinaria cercana por una ciudadana que decidió auxiliarlo tras conocer este lamentable ataque.

¿Cuál es el estado actual del perrito?

Cabe señalar que en dicho centro de salud para animales, el can llegó alrededor de las nueve de la noche para ser sometido a una operación tras evaluaciones médicas que determinaron la gravedad de la herida en donde se confirmó que el proyectil se encontraba situado en una zona delicada del cuerpo.

"Me asusté y lo vi al perrito que estaba todo hinchado en la parte de su mejilla donde le cayó la bala. Comenzamos a ver si había un hueco o algo, pero no. Parece que la bala sigue interna a la hora de que él ha estado ladrando ahí le ha caído", manifestó la mujer que ayudó a 'Choco'.

El perrito guardián tiene 9 años y pesa 25 kilos, por ahora deberá reposar por dos días en la clínica. Los gastos vienen siendo cubiertos por su rescatista, los cuales abarcan exámenes y antibióticos. "Le han hecho análisis de hemograma para ver cómo está su sangre, sus glóbulos rojos y blancos y le han hecho una radiografía", añadió la joven.

