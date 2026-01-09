Bad Bunny en problemas: Mujer le exige $16 millones por usar su voz sin consentimiento en dos canciones

09/01/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Bad Bunny volvió a meterse en una polémica luego de que una mujer le exigiera $16 millones por presuntamente usar su voz sin permiso en dos canciones. La denuncia ya está en marcha y el tema no tardó en encender comentarios y reacciones entre fans y medios.

Bad Bunny enfrenta demanda de $16 millones

El conflicto legal comenzó cuando Tainaly Y. Serrano Rivera interpuso una demanda contra Bad Bunny y su sello Rimas Entertainment LLC, alegando que su voz fue usada sin consentimiento en las canciones "Solo de mí" (2018) y "EoO" (2025).

Según la documentación, nunca existió autorización para el uso comercial del audio, ni compensación económica ni reconocimiento legal.

El origen del problema, según la demanda, se remonta a un mensaje de WhatsApp enviado por el productor Roberto J. Rosado, conocido como La Paciencia, quien pidió a Tainaly Y. Serrano Rivera grabar la frase: "Mira puñeta, no me quiten el perreo".

La mujer accedió, pero asegura que nunca le explicaron que su voz sería usada en producciones musicales y promocionales de Bad Bunny. Años después, esa misma grabación apareció primero en "Solo de mí" y luego en "EoO", lo que motivó la acción judicial.

El reclamo no solo busca compensación económica por 16 millones de dólares, sino también el cese inmediato del uso de la grabación en cualquier formato presente o futuro.

La demanda incluye además la utilización de su voz en conciertos, material promocional y mercancía oficial del artista. Al momento de la demanda, "Solo de mí" contaba con 389 millones de vistas en YouTube y más de 540 millones de reproducciones en Spotify, mientras "EoO" superaba los 757 millones en la plataforma de streaming.

Bad Bunny y la demanda que enfrentó por "La Casita"

Esta no es la primera vez que Bad Bunny se ve envuelto en demandas. En septiembre de 2025, Román Carrasco Delgado, de 84 años, presentó un reclamo por el uso indebido de su vivienda, conocida como "La Casita", que sirvió como inspiración para la residencia de conciertos del cantante.

El dueño de "La Casita", Román Carrasco Delgado, alegó que la exposición de su propiedad afectó su privacidad y que no recibió compensación alguna.

Así, el cantante Bad Bunny volvió a quedar en el centro de la polémica tras la demanda de una mujer que le exige $16 millones por usar su voz sin consentimiento en en las canciones "Solo de mí" y "EoO".