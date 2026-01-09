Hernán Barcos ya eligió su dorsal en FC Cajamarca para afrontar la nueva temporada de Liga 1

09/01/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

FC Cajamarca se alista para una temporada competitiva en la Liga 1 2026, y la atención está puesta en uno de sus refuerzos estrella: Hernán Barcos. Aunque él no lo ha confirmado de manera oficial, se ha conocido el dorsal que usará en el equipo.

Barcos ya eligió su dorsal en FC Cajamarca

Apenas puso un pie en el club, el exjugador de Alianza Lima tomó una decisión simbólica pero cargada de significado: llevará el dorsal 9 durante toda la temporada 2026, número que siempre identifica a los goleadores y líderes del área.

Desde su llegada a FC Cajamarca, Hernán Barcos ha generado expectativa entre los hinchas. Con 42 años, el 'Pirata' aporta experiencia y liderazgo dentro del campo, y el hecho de que lleve el dorsal 9 marca su rol como figura ofensiva del equipo durante toda la Liga 1 2026.

Los hinchas del club no tardaron en reaccionar a la noticia. Muchos consideran que su jerarquía puede ser determinante en los momentos clave del torneo y esperan que guíe al equipo hacia los primeros puestos del campeonato.

Barcos clave en fichaje de Sebastien Pineau

En medio del mercado de pases de la Liga 1, Hernán Barcos también fue protagonista indirecto en la llegada de Sebastien Pineau, exjugador de Alianza Lima, al equipo cajamarquino.

Según informó el periodista Jean Pierre Maraví, el delantero argentino recomendó al joven atacante de 22 años para reforzar la plantilla, tras haberlo observado en las divisiones menores del club blanquiazul.

"Sebastien Pineau será nuevo jugador de F.C. Cajamarca. Firma contrato por un año. Llega al elenco cajamarquino por recomendación de Hernán Barcos. Se suma al plantel el día de mañana que llegará a Cajamarca. Su último equipo fue el Recreativo Huelva de España", informó Jean Pierre Maraví.

Con Sebastien Pineau sumándose al plantel y Barcos con el dorsal 9, FC Cajamarca llega a la Liga 1 2026 con grandes expectativas, combinando experiencia y juventud en su ataque.

FC Cajamarca suma 11 ex Alianza Lima

Hasta ahora, son 11 los exjugadores de Alianza Lima que han oficializado su llegada a FC Cajamarca:

Hernán Barcos

Pablo Lavandeira

Mauricio Arrasco

Said Peralta

Pablo Míguez

Arley Rodríguez

Ricardo Lagos

Axel Moyano

Carlos Gómez

José Gallardo

Jonathan Medina

Con Hernán Barcos vistiendo el dorsal 9 y Sebastien Pineau sumándose al equipo gracias a su recomendación, FC Cajamarca se presenta a la Liga 1 2026 con un ataque reforzado y lleno de expectativas.