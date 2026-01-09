José Jerí tras inminente paro de transportistas: "Estamos cumpliendo con el plan que ofrecimos"

09/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Luego de los ataques a buses de transporte público en las últimas 72 horas, los principales gremios de este rubro han convocado a un nuevo paro general exigiendo más y mejores acciones por parte del Ejecutivo. Como era de esperarse, el presidente José Jerí respondió ante esta nueva medida asegurando que, pese a las muertes, vienen cumpliendo con lo prometido.

José Jerí asegura que cumple con transportistas pese a ataques

A pesar de que dos transportistas fueron asesinados por sicarios, uno en Comas y otro en Surco, el jefe de Estado dejó en claro que el plan de seguridad presentado para combatir la extorsión en el transporte público se viene desarrollando conforme a lo planeado.

De igual manera, indicó que el Ministerio del Interior continuará conversando con los dirigentes de los principales gremios para afinar detalles y, de ser necesario, reforzar la seguridad en favor de los conductores que día a día salen a trabajar con miedo de perder la vida.

"Nosotros tenemos un plan que le habíamos ofrecido en su momento a los transportistas que estamos cumpliendo. Seguramente el Ministerio del Interior va conversar como siempre con ellos para poder atender cualquier tipo de situación que se pueda presentar", indicó.

Delincuencia viene bajando

Acto seguido, José Jerí volvió a referirse a las cifras que maneja su gestión las cuales aseguran que hay puntos de la delincuencia que han disminuido en el tiempo más reciente. Dichas estadísticas serán presentadas junto con el Plan de Seguridad Nacional el cual regirá hasta el 28 de julio del 2026 donde abandonará el cargo.

"En algunos ítems de delitos, denuncias y más, las cifras han comenzado a descender. Se van a presentar oficialmente en los próximos días o el mismo día que presentemos el Plan de Seguridad Ciudadana porque esa es la antesala para que se entienda todas las acciones que se han venido tomando", señaló.

Es importante precisar que los principales gremios de transportistas convocaron a una nueva paralización para el próximo 15 de enero. Esta fecha aún es tentativa ya que estos aún no se reunieron para confirmar. En total, fueron 5 unidades baleadas en los últimos días dejando como saldo 2 conductores fallecidos

En resumen, el presidente de la República, José Jerí, respondió a la reciente convocatoria a un paro de transportistas ante los recientes ataques. El mandatario aseguró que vienen cumpliendo con lo prometido, pero que de igual manera se reforzará cualquier detalle.