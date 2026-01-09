¿Cuál es el precio del dólar HOY en Perú? Esta es la cotización del tipo de cambio este 9 de enero

09/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Conoce cuál es el precio del dólar en Perú, en la jornada de este viernes, 9 de enero, frente a la incertidumbre geopolítica que se vive en el mercado global tras la intervención de EE. UU. en Venezuela.

Precio del dólar este viernes 9 de enero

El seguimiento del tipo de cambio es de gran importancia para los inversores, empresas multinacionales y autoridades económicas. Además, el comportamiento del dólar en Perú es crucial por diversas razones que impactan tanto a la economía como a la vida cotidiana de los ciudadanos.

Teniendo en cuenta que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha propuesto la imposición de aranceles a sus socios comerciales bajo un argumento proteccionista, las autoridades económicas, como los bancos y los gobiernos, siguen de cerca las fluctuaciones de esa moneda extranjera para controlar la política monetaria y asegurar la estabilidad económica.

En ese marco, si estás pensando en comprar o vender dólares este viernes, lo ideal es saber primero cuál es el valor actual de esa moneda extranjera en el mercado cambiario de Perú, y una entidad que te permite conocer ello es la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), que te revelamos a continuación:

VIERNES, 9 DE ENERO ¿Subió el dólar HOY en Perú? Así cotiza el tipo de cambio este jueves, 8 de enero Lee también COMPRA VENTA S/ 3.359 S/ 3.368

El precio del dólar se mantiene estable en comparación con el día de ayer, pero muestra una leve alza en contraste con el último miércoles, 7 de enero, donde la compra era de S/3.357 y la venta en S/3.366.

Tipo de cambio paralelo

El dólar Ocoña es el "dólar de la calle", es decir, el tipo de cambio informal, el que se compra y vende en el mercado paralelo o casas de cambio. Saber el precio de la divisa en este marco también es esencial; por ello te revelamos cuál es su comportamiento, según el portal de cuantoestaeldolar.pe para hoy:

Mercado paralelo (casas de cambio): compra S/ 3.350 | Venta S/ 3.370.

¿Por qué varía el precio del dólar? Ten en cuenta que hay factores que influyen en su tipo de cambio y comportamiento, entre ellos: la política monetaria de EE. UU. (FED), precio de las commodities, factores políticos internos, intervención del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

BCRP: Así cerró el dólar ayer

El BCRP dio a conocer a cuánto cerró el dólar ayer, jueves 8 de enero: en 3,3640 (con una apertura de 3,3640), mientras que el tipo de cambio interbancario cerró con un valor promedio de 3,3638, con un máximo de 3,3670 y un mínimo de 3,3610.

Así que si piensas cuidar mejor tus finanzas, es ideal saber primero cuál es el precio del dólar en Perú este viernes, 9 de enero. Además, descubre cómo cotiza el tipo de cambio para la compra y venta.