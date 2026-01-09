Elecciones 2026: JNE confirma 38 organizaciones políticas aptas para comicios de abril

09/01/2026 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 09/01/2026
El Jurado Nacional de Elección confirmó que 38 las organizaciones políticas que superaron el umbral electoral de las elecciones primarias y se encuentran aptos para presentar candidatos ante los Jurados Electorales Especiales, en el marco de las Elecciones Generales 2026.
Confirma organizaciones aporbadas
Mediante la Resolución N° 0801-2025-JNE,publicada en el Boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano, el JNE confirmó la cantidad de partidos y alianzas que podrán participar tras sus elecciones primarias.
Estas son las organizaciones políticas expeditas para presentar candidatos para las elecciones del presidente, vicepresidentes, senadores, diputados y representantes ante el Parlamento Andino para el periodo 2026-2031:
- Ahora Nación
- Alianza para el Progreso
- Avanza País - Partido de Integración Social
- Partido Político Fe en el Perú
- Frente Popular Agrícola del Perú
- Fuerza Popular
- Juntos por el Perú
- Partido Político Libertad Popular
- Partido Ciudadanos por el Perú
- Partido Cívico Obras
- Partido del Buen Gobierno
- Partido Demócrata Unido Perú
- Partido Demócrata Verde
- Partido Democrático Federal
- Partido Democrático Somos Perú
- Partido Frente de la Esperanza 2021
- Partido País para todos
- Partido Patriótico del Perú
- Partido Político Integridad Democrática
- Partido Político Nacional Perú Libre
- Partido Político Perú Acción
- Partido Político Perú Primero
- Partido Político PRIN
- Partido SÍCREO
- Partido Político Perú Moderno
- Podemos Perú
- Progresemos
- Salvemos al Perú
- Un camino diferente
- Partido Político Cooperación Popular
- Primero La Gente- Comunidad, Ecología, Libertad y Progreso
- Partido Morado
- Renovación Popular
- Partido Aprista Peruano
- Partido de los Trabajadores y Emprendedores PTE-Perú
- Fuerza y Libertad
- Alianza Electoral Venceremos
- Unidad Nacional
La norma menciona que, en cumplimiento del cronograma electoral, el 30 de noviembre del 2025 se realizaron las elecciones primarias, en las que las organizaciones políticas eligieron a sus candidatos mediante el voto de sus afiliados. Asimismo, en dicha fechas, las organizaciones políticas eligieron a sus delegados, quienes, el 7 de diciembre del 2025, eligieron a los candidatos.
32 fórmulas presidenciales son inscritas
Hasta la fecha, según la plataforma electoral del Jurado Nacional de Elecciones, son 32 los partidos que inscribieron a sus fórmulas presidenciales, dos las organizaciones políticas cuyas planchas se encuentran admitidas a trámite tras haber absuelto observaciones y haber superado tachas en su contra.
Además, hasta el momento dos organizaciones fueron excluidas, Primero la Gente por no completar la inscripción a tiempo y Perú Primero por tachas fundadas, sin embargo, están apelando la decisión.
Es en ese contexto que el JNE ha confirmado las cantidad de organizaciones aptas para presentar candidatos presidenciales, a la vicepresidencia, senadores y diputados para las elecciones del 2026.