Elecciones 2026: JNE confirma 38 organizaciones políticas aptas para comicios de abril

09/01/2026 / Exitosa Noticias / Política

El Jurado Nacional de Elección confirmó que 38 las organizaciones políticas que superaron el umbral electoral de las elecciones primarias y se encuentran aptos para presentar candidatos ante los Jurados Electorales Especiales, en el marco de las Elecciones Generales 2026.

Confirma organizaciones aporbadas

Mediante la Resolución N° 0801-2025-JNE,publicada en el Boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano, el JNE confirmó la cantidad de partidos y alianzas que podrán participar tras sus elecciones primarias.

Estas son las organizaciones políticas expeditas para presentar candidatos para las elecciones del presidente, vicepresidentes, senadores, diputados y representantes ante el Parlamento Andino para el periodo 2026-2031:

Ahora Nación Alianza para el Progreso Avanza País - Partido de Integración Social Partido Político Fe en el Perú Frente Popular Agrícola del Perú Fuerza Popular Juntos por el Perú Partido Político Libertad Popular Partido Ciudadanos por el Perú Partido Cívico Obras Partido del Buen Gobierno Partido Demócrata Unido Perú Partido Demócrata Verde Partido Democrático Federal Partido Democrático Somos Perú Partido Frente de la Esperanza 2021 Partido País para todos Partido Patriótico del Perú Partido Político Integridad Democrática Partido Político Nacional Perú Libre Partido Político Perú Acción Partido Político Perú Primero Partido Político PRIN Partido SÍCREO Partido Político Perú Moderno Podemos Perú Progresemos Salvemos al Perú Un camino diferente Partido Político Cooperación Popular Primero La Gente- Comunidad, Ecología, Libertad y Progreso Partido Morado Renovación Popular Partido Aprista Peruano Partido de los Trabajadores y Emprendedores PTE-Perú Fuerza y Libertad Alianza Electoral Venceremos Unidad Nacional

La norma menciona que, en cumplimiento del cronograma electoral, el 30 de noviembre del 2025 se realizaron las elecciones primarias, en las que las organizaciones políticas eligieron a sus candidatos mediante el voto de sus afiliados. Asimismo, en dicha fechas, las organizaciones políticas eligieron a sus delegados, quienes, el 7 de diciembre del 2025, eligieron a los candidatos.

32 fórmulas presidenciales son inscritas

Hasta la fecha, según la plataforma electoral del Jurado Nacional de Elecciones, son 32 los partidos que inscribieron a sus fórmulas presidenciales, dos las organizaciones políticas cuyas planchas se encuentran admitidas a trámite tras haber absuelto observaciones y haber superado tachas en su contra.

Además, hasta el momento dos organizaciones fueron excluidas, Primero la Gente por no completar la inscripción a tiempo y Perú Primero por tachas fundadas, sin embargo, están apelando la decisión.

Es en ese contexto que el JNE ha confirmado las cantidad de organizaciones aptas para presentar candidatos presidenciales, a la vicepresidencia, senadores y diputados para las elecciones del 2026.