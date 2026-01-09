RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
¡Importante!

Elecciones 2026: JNE confirma 38 organizaciones políticas aptas para comicios de abril

El Jurado Nacional de Elección confirmó a 38 organizaciones políticas como las aptas para presentar candidatos a la presidencia, vicepresidencia, senadores, disputados y parlamento andino en comicios.

JNE confirma que 38 partidos son aptos para presentar candidatos
JNE confirma que 38 partidos son aptos para presentar candidatos JNE

09/01/2026 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 09/01/2026

El Jurado Nacional de Elección confirmó que 38 las organizaciones políticas que superaron el umbral electoral de las elecciones primarias y se encuentran aptos para presentar candidatos ante los Jurados Electorales Especiales, en el marco de las Elecciones Generales 2026. 

Confirma organizaciones aporbadas

Mediante la Resolución N° 0801-2025-JNE,publicada en el Boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano, el JNE confirmó la cantidad de partidos y alianzas que podrán participar tras sus elecciones primarias. 

Estas son las organizaciones políticas expeditas para presentar candidatos para las elecciones del presidente, vicepresidentes, senadores, diputados y representantes ante el Parlamento Andino para el periodo 2026-2031:

  1. Ahora Nación 
  2. Alianza para el Progreso
  3. Avanza País - Partido de Integración Social
  4. Partido Político Fe en el Perú
  5. Frente Popular Agrícola del Perú
  6. Fuerza Popular
  7. Juntos por el Perú
  8. Partido Político Libertad Popular
  9. Partido Ciudadanos por el Perú
  10. Partido Cívico Obras
  11. Partido del Buen Gobierno
  12. Partido Demócrata Unido Perú
  13. Partido Demócrata Verde
  14. Partido Democrático Federal
  15. Partido Democrático Somos Perú
  16. Partido Frente de la Esperanza 2021
  17. Partido País para todos
  18. Partido Patriótico del Perú
  19. Partido Político Integridad Democrática
  20. Partido Político Nacional Perú Libre
  21. Partido Político Perú Acción
  22. Partido Político Perú Primero
  23. Partido Político PRIN
  24. Partido SÍCREO
  25. Partido Político Perú Moderno
  26. Podemos Perú
  27. Progresemos
  28. Salvemos al Perú
  29. Un camino diferente
  30. Partido Político Cooperación Popular
  31. Primero La Gente- Comunidad, Ecología, Libertad y Progreso
  32. Partido Morado
  33. Renovación Popular
  34. Partido Aprista Peruano
  35. Partido de los Trabajadores y Emprendedores PTE-Perú
  36. Fuerza y Libertad
  37. Alianza Electoral Venceremos
  38. Unidad Nacional

La norma menciona que, en cumplimiento del cronograma electoral, el 30 de noviembre del 2025 se realizaron las elecciones primarias, en las que las organizaciones políticas eligieron a sus candidatos mediante el voto de sus afiliados. Asimismo, en dicha fechas, las organizaciones políticas eligieron a sus delegados, quienes, el 7 de diciembre del 2025, eligieron a los candidatos. 

32 fórmulas presidenciales son inscritas

Hasta la fecha, según la plataforma electoral del Jurado Nacional de Elecciones, son 32 los partidos que inscribieron a sus fórmulas presidenciales, dos las organizaciones políticas cuyas planchas se encuentran admitidas a trámite tras haber absuelto observaciones y haber superado tachas en su contra. 

Además, hasta el momento dos organizaciones fueron excluidas, Primero la Gente por no completar la inscripción a tiempo y Perú Primero por tachas fundadas, sin embargo, están apelando la decisión. 

Es en ese contexto que el JNE ha confirmado las cantidad de organizaciones aptas para presentar candidatos presidenciales, a la vicepresidencia, senadores y diputados para las elecciones del 2026. 

