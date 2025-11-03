Trámite de pasaporte: Migraciones anuncia gran disponibilidad de citas para lo que queda del 2025

03/11/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Superintendencia Nacional de Migraciones ha dado a conocer que aun tiene más de 200 mil citas disponibles destinadas al trámite de pasaporte electrónico para lo que queda del 2025.

Los usuarios interesados podrán aprovechar esta masiva oferta de cupos libres para reservar una cita y ser atendidos en cualquiera de los 31 puntos de atención de Migraciones a nivel nacional.

📝 #DatoDelDía | ¡Atención usuario! Hoy, 3 de noviembre, contamos con disponibilidad de citas para el pasaporte electrónico en nuestros siguientes puntos de atención en #Lima y #Callao:



📍C.C. Mall Aventura Plaza Santa Anita

✅@CentrosMAC Lima Este (1/3) pic.twitter.com/Cr3wxyCY4H — Migraciones Perú (@MigracionesPe) November 3, 2025

Lista de sedes de Migraciones

La Agencia de Atención al Ciudadano del C.C. Jockey Plaza, ubicada en Surco, es la sede la más demandada para el trámite de expedición de este documento de viaje. Por ello, la entidad ha habilitado más de 44 mil citas para los siguientes meses.

Para agendar una cita electrónica, los centros disponibles también son Mejor Atención al Ciudadano (MAC), Lima Norte (Comas), Lima Sur (San Juan de Miraflores), Lima Este (Santa Anita), así como también los Migracentros Puruchuco (Ate), Primavera (San Borja) y Villa María (Villa María del Triunfo).

Las sedes de provincia también estarán disponibles: Áncash, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Loreto, Madre de Dios, Moquegua, Piura, Puno, San Martín, Tacna, Tumbes y Ucayali.

Se prohíben los tramitadores

Migraciones también rechazó la contratación de terceras personas o "tramitadores" que realicen estos procedimientos, pues se podrían tratar de estafadores que vulneren la información personal de los usuarios.

El trámite personal se inicia al realizar el pago de S/120.90 mediante la plataforma Págalo.pe o una agencia del Banco de la Nación con el código 01810 y el DNI del usuario. Por último, se debe programar una cita en la web de Migraciones, tomando en cuenta de que cada sede cuenta con diversos horarios de atención.

Migraciones agiliza trámite y elimina larga espera

El organismo nacional también dio a conocer que los ciudadanos ya pueden obtener el pasaporte en tan solo 24 horas, evitando largas esperas gracias a un nuevo formato de trabajo agilizado en todas sus sedes a nivel nacional.

"Ha adquirido actualmente un lote bastante importante de libreta de insumos de equipos para lo que es emisión de pasaporte", señaló Carlos Sernaqué, personal de Migraciones.

La implementación de este nuevo esquema ha permitido que la entidad distribuya más de 10 mil pasaportes desde mayo del presente año. Actualmente, hay una disponibilidad del 30% de citas que incluso pueden agendarse para el mismo día, según el Jefe Zonal de Lima de Migraciones.

En conclusión, la Superintendencia Nacional de Migraciones continúa realizando esfuerzos de optimización de sus procesos de trámites de pasaporte de forma ágil, permitiendo a cada vez más a ciudadanos realizar los viajes que necesiten sin tener que esperar largos periodos de tiempo.