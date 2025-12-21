José Antonio Kast visitará Perú en enero: Presidente electo de Chile tendrá una reunión con José Jerí

21/12/2025 / Exitosa Noticias / Política

El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, visitará el Perú en enero del 2026, como parte de la gira que tiene programada por países de de la región. Así lo confirmó el Ministerio de Relaciones Exteriores, indicando que en su llegada tendrá un encuentro con el presidente José Jerí en Palacio de Gobierno.

Tras ganar las elecciones

A través de su cuenta de X, la Cancillería peruana dio a conocer que el ganador de la segunda vuelta chilena viajará por varios países de Sudamérica. Uno de los destinos elegidos ha sido el Perú, citándose con el actual jefe de Estado en la 'casa de Pizarro'.

"Como parte de su gira por países de la región, el presidente electo de Chile, José Antonio Kast, ha adelantado que en enero llegará al Perú y visitará al presidente José Jerí Oré en Palacio de Gobierno", reza el comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores.

#NoticiasTorreTagle | Como parte de su gira por países de la región, el presidente electo de Chile, José Antonio Kast, ha adelantado que en enero llegará al Perú y visitará al presidente @josejeriore en Palacio de Gobierno. — Cancillería Perú🇵🇪 (@CancilleriaPeru) December 21, 2025

Luego de que se confirmara el triunfo del líder del Partido Republicano del país vecino, el mandatario peruano lo llamó por teléfono para felicitarlo por los resultados contra Jeanette Jara. Como se recuerda, la victoria de Kast fue categórica, con un 58.16 % del respaldo de la ciudadanía ante el 41.84 % que obtuvo su contendora.

El presidente de la República saludó durante la comunicación las relaciones bilaterales entre ambos países y destacó las coincidencias en el aspecto económico y político, además de la necesidad de enfrentar el crimen trasnacional. Lo invitó a realizar un Gabinete-Binacional durante el segundo bimestre del próximo año.

Problema migratorio entre Perú y Chile

La visita del presidente electo de Chile se da en un contexto de tensión por el problema migratorio en la frontera de ambas naciones. Tras imponerse en los comicios, el futuro mandatario le recordó a los inmigrantes ilegales que serán deportados, por lo que muchos empezaron a cruzar hacia Perú.

Esto llevó al gobierno peruano a declarar en emergencia Tacna, reforzando los controles por parte de la Policía Nacional (PNP) y movilizando a tropas del Ejército. Más de 50 migrantes habían burlado a las autoridades, por lo que el gobierno decidió tomar cartas en el asunto e intensificar la seguridad.

