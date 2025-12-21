Fallece el actor James Ransone, recordado por sus papeles en "It 2" y "The Wire"

21/12/2025 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

El mundo del cine y la televisión perdió a uno de sus intérpretes más versátiles. El actor estadounidense James Ransone, conocido por su papel de Ziggy Sobotka en la serie "The Wire" y por encarnar a la versión adulta de Eddie Kaspbrak en "It: Capítulo Dos", falleció a los 46 años.

Según confirmaron las autoridades del condado de Los Ángeles, el actor fue hallado sin vida en circunstancias que apuntan a un suicidio. No se encontraron indicios de participación de terceros en el hecho, mientras continúan los procedimientos oficiales.

Carrera profesional

Nacido en Baltimore, Maryland, Ransone desarrolló una trayectoria de más de dos décadas en cine y televisión. Su carrera comenzó en producciones independientes, donde rápidamente llamó la atención por su capacidad de dar matices a personajes complejos.

En televisión, alcanzó reconocimiento internacional con su papel en "The Wire", considerada una de las series más influyentes de la historia contemporánea. Allí interpretó a Ziggy Sobotka, un joven atrapado en la corrupción y el crimen, personaje que se convirtió en uno de los más recordados de la segunda temporada.

James Ransone en el papel de Ziggy Sobotka.

Sin embargo, uno de los papeles más recordados de Ransone fue el de Eddie Kaspbrak adulto en "It: Capítulo Dos" (2019), adaptación de la obra de Stephen King. Su interpretación destacó por dar continuidad al personaje infantil de la primera entrega, aportando humor, vulnerabilidad y tensión en la lucha contra Pennywise.

Esta actuación lo acercó a una audiencia global y consolidó su presencia en el género de terror, convirtiéndose en uno de los rostros más reconocidos de la saga. Su capacidad para dar profundidad psicológica a personajes secundarios y principales lo convirtió en un rostro recurrente en producciones que exploraban el lado más oscuro de la condición humana.

James Ransone en el papel de Eddie Kaspbrak.

Reacciones

Tras conocerse la noticia, colegas y fanáticos expresaron mensajes de despedida en redes sociales, recordando su talento y la huella que dejó en la pantalla. La industria lo reconoce como un actor capaz de conectar con audiencias diversas y de dar vida a personajes que trascendieron por su autenticidad.

La partida de James Ransone deja un vacío en la televisión y el cine contemporáneo. Su legado, marcado por interpretaciones memorables en producciones de prestigio internacional, seguirá vigente como testimonio de su talento y entrega artística.

Aunque las circunstancias de su fallecimiento generan dolor, lo que prevalece es el reconocimiento a una carrera que supo combinar intensidad, versatilidad y autenticidad, dejando una huella imborrable en la cultura audiovisual.