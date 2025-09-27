Pasaporte en solo un día: Migraciones agiliza trámite y elimina larga espera

27/09/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Superintendencia Nacional de Migraciones dio a conocer que ahora los ciudadanos pueden obtener su pasaporte en solo 24 de horas dejando atrás la larga espera en el proceso de trámite. Este nuevo formato de trabajo se ha extendido en todas sus sedes a nivel nacional.

Obtención de pasaporte en solo 24 horas

En diálogo con Canal N, Carlos Sernaqué, personal de Migraciones, manifestó que la institución agilizó proceso de trámite de pasaporte mediante nuevas sedes y la ampliación de horarios.

"Ha adquirido actualmente un lote bastante importante de libreta de insumos de equipos para lo que es emisión de pasaporte", señaló el también abogado y licenciado en Sociología.

Cabe resaltar que, desde mayo del presente año gracias a la implementación de este nuevo esquema, Migraciones ha podido distribuir más de 10 mil pasaportes. Asimismo, en la actualidad hay una disponibilidad del 30%, ello sin la necesidad de que se suba el comprobante en línea.

"Tenemos citas para el mismo día, cualquier persona que requiera de una cita para obtener su pasaporte, suficiente con que haya realizado el pago", resaltó el Jefe Zonal de Lima de Migraciones.

Gracias esto, los resultados son sumanente positvos debido a que en anteriores oportunidades era necesario que se espere semanas para encontrar cualquier cupo disponible. Por el contrario, ahora el proceso de trámite de pasaporte se lleva a cabo con una mayor fluidez y con un margen de disponibilidad que ha sorprendido incluso a los propios usuarios.

Nuevo formato de trabajo a nivela nacional

En tal sentido, desde la institución adscrita al Ministerio del Interior, han asegurado que la adopción de este nuevo formato de servicio será permanente a nivel nacional en sus diversas sedes.

Asimsimo, subrayan que ya no es necesario tener el váucher para poder agendar una cita. Vale indicar que ello a fin de acelerar la atención a los ciudadanos y de esta forma evitar trabas innecesarias.

También, la Superintendencia Nacional de Migraciones ha implementado mecanismos tecnológicos para validar los pagos en tiempo real lo que reduce los pasos del trámite y lo hace más accesible para cualquier ciudadano.

En síntesis, desde mayo del presente año los ciudadanos pueden obtener el pasaporte en solo 24 horas y olvidar las largas esperas garantizando de esta forma citas inmediatas optimizando el proceso de trámite. Ello, de acuerdo a la Superintendencia Nacional de Migraciones. Cabe resaltar que, este formato de servicio será permanente a nivel nacional en todas las sedes de la institución adscrita la Ministerio Público.