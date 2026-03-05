Tilsa Lozano expone a Carlos Zambrano y saca a la luz comprometedoras pruebas: "¿No estaba casado?"

05/03/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Tilsa Lozano dejó boquiabierto al público y a sus compañeros de Mesa caliente al revelar que Carlos Zambrano había reaccionado a una de sus publicaciones en redes sociales. La conductora no solo contó eso, sino que mostró pruebas que comprometen al futbolista, ya que se encuentra casado.

Tilsa Lozano expone a Carlos Zambrano

Todo ocurrió mientras el equipo de Mesa caliente conversaba con normalidad, hasta que Tilsa Lozano decidió contar un detalle que había estado llamando su atención.

"Escúchenme, ¿Carlos Zambrano está casado? Entonces no debería estar dándome like a las fotos", dijo entre risas, generando de inmediato la reacción de sus compañeros.

Al principio, la información parecía un comentario ligero, pero la modelo decidió dar más detalles y aseguró tener pruebas del hecho. Sin dudarlo, mostró su celular en vivo y permitió que Ric La Torre revisara la historia, confirmando frente a cámaras que el futbolista había reaccionado a la publicación.

"Cómo recae ella con los futbolistas", comentó entre bromas el estilista Carlos Cacho, desatando risas y sorpresa en el set. Tilsa Lozano aclaró que el "like" no fue a una foto provocativa, sino a una historia cotidiana que había subido a sus redes sociales.

¿Quién es la esposa de Carlos Zambrano?

Marcia Succar, a sus 31 años, no solo es la esposa de Carlos Zambrano, sino que brilla con luz propia. Más allá de ser el soporte principal de su familia, se ha vuelto el centro de todas las miradas por esa elegancia natural que maneja.

A través de sus redes, Marcia nos deja espiar un poquito de su día a día y su pasión por las tendencias, mostrándose súper cercana con su comunidad.

Lo curioso es que, aunque está bajo el foco público, sabe muy bien dónde poner el límite; ha logrado mantener su vida privada y los temas de su hogar bajo siete llaves, cuidando siempre su intimidad.

En sus perfiles, la esposa del exfutbolista de Alianza Lima no teme mostrar su lado más glamuroso, entre viajes increíbles y experiencias de lujo.

Siempre anda un paso adelante con lo último de la moda y le encanta compartir sus mejores looks y adquisiciones, consolidándose como una influencer con un gusto impecable.

Así, Tilsa Lozano expuso en vivo a Carlos Zambrano y sacó a la luz las pruebas de su interacción digital, transformando un simple "me gusta" en un episodio que captó la atención de televidentes y panelistas de Mesa caliente.