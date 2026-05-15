Paris Jackson gana disputa legal por patrimonio de Michael Jackson y logra millonario beneficio económico

15/05/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La disputa por la millonaria herencia de Michael Jackson volvió a generar titulares internacionales. Esta vez, la protagonista es Paris Jackson, quien consiguió un importante respaldo judicial en medio del complejo proceso relacionado con la administración del patrimonio de su fallecido padre. La modelo y cantante participó en una batalla legal vinculada a decisiones financieras tomadas sobre el legado del artista.

¿Cuánto dinero ganó Paris Jackson?

Según documentos judiciales difundidos recientemente, Paris cuestionó junto a su abuela, Katherine Jackson, algunas decisiones impulsadas por los ejecutores testamentarios encargados de administrar la fortuna del cantante. Entre los principales desacuerdos figuraban negociaciones comerciales y el manejo de activos multimillonarios relacionados con el catálogo musical y otros negocios ligados al nombre del ídolo pop.

La corte finalmente falló a favor de Paris Jackson y autorizó el reembolso de más de 625 mil dólares destinados a cubrir los gastos legales que asumió durante el proceso. El tribunal consideró que su participación en la disputa fue válida y que los honorarios reclamados eran "razonables y necesarios", marcando así un nuevo episodio dentro de las tensiones familiares que rodean la herencia de Michael Jackson.

Uno de los temas más polémicos en los últimos años ha sido la venta parcial del catálogo musical del cantante a Sony Music, una operación valorizada en cientos de millones de dólares. Katherine Jackson había expresado públicamente su preocupación por el control del legado artístico de su hijo, mientras Paris respaldó parte de esas objeciones legales manteniendo un perfil reservado durante el conflicto.

La reciente resolución judicial demuestra que, más de 15 años después de la muerte de Michael Jackson, las disputas familiares y financieras alrededor de su patrimonio siguen provocando fuertes tensiones dentro de una de las familias más famosas del entretenimiento.

La historia de Paris y Michael Jackson

Michael Jackson siempre mostró una relación cercana y protectora con su hija Paris Jackson. Desde pequeña, Paris acompañaba al cantante durante giras, eventos y apariciones públicas, aunque el artista intentaba mantener a sus hijos alejados de la intensa exposición mediática. La joven ha contado en varias entrevistas que su padre le inculcó valores relacionados con la humildad, el arte y la importancia de ayudar a otras personas.

Tras la muerte de Michael Jackson en 2009, Paris enfrentó una etapa complicada marcada por la presión mediática y los conflictos familiares alrededor de la herencia del cantante. Con el paso de los años, la modelo y cantante ha buscado construir su propio camino artístico sin desligarse completamente del legado de su padre. La reciente disputa legal demuestra que, pese al tiempo transcurrido, el apellido Jackson continúa ligado a tensiones familiares y millonarias decisiones financieras.