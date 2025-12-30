Tren Lima Chosica podría conectar con la Línea 1 del Metro en la estación Presbítero Maestro

30/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El proyecto ferroviario Tren Lima-Chosica, para el cual el MTC y la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) firmaron convenio para ponerlo en marcha, también se integraría al sistema de transporte público de Lima y Callao. La ATU confirmó esta visión a futuro.

ATU prevee conectar Tren Lima Chosica con Metro y Metropolitano

En diálogo con Andina, David Hernández, presidente del consejo directivo de la Autoridad de Transporte Urbano de Lima y Callao (ATU), anunció que, apenas se materialice la obra, debería conectarse con la Línea 1 del Metro.

"Hemos previsto su interconexión con los servicios de transporte público convencional e interconexión con los corredores, y por supuesto también con la Línea 1 del Metro en la estación Presbítero Maestro, donde existen las condiciones para hacerlo", aseguró Hernández.

Según el directivo, dentro del proyecto, que ya inició sus primeras pruebas hace unas semanas, a la ATU le corresponde "integrar el sistema" y lo tiene contemplado.

Tren Lima-Chosica inició primera marcha en vacío el pasado 11 de diciembre.

La conexión prevista estaría ubicada en la estación Presbítero Maestro debido a que se encuentra a pocos metros de la vía férrea que opera el Ferrocarril Central Andino y por donde se prevé que transite el tren que conectará Cercado de Lima con Chosica.

En la estación Miguel Grau, ubicada a dos estaciones de este punto, también se prevé la interconexión de la Línea 1 con el Metropolitano para el primer trimestre del 2026.

Según Hernández, un tren de cercanías como el que conectaría Lima y Chosica evidencia la necesidad de que los usuarios de ese servicio continúen su viaje por la ciudad.

"Lo que nos toca a nosotros (ATU) es procurar la integración de viajes para los usuarios que vienen desde Chosica. Es decir, llevar los servicios de transporte hacia las estaciones del tren y que se interconecten para que el pasajero siga su viaje", detalló el titular.

MML y MTC firman convenio para poner en marcha servicio

En una ceremonia llevada a cabo la mañana del lunes 29 de diciembre en el Palacio Municipal de Lima, el alcalde Renzo Reggiardo, y el ministro de Transportes y Comunicaciones, Aldo Prieto, realizaron la firma del convenio interinstitucional para poner en marcha el proyecto.

Lo suscrito incluye la intervención de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) y la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (PROINVERSIÓN), a fin de sentar las bases técnicas, legales e institucionales para el uso del material rodante que llegó al país a mediados de julio proveniente de Estados Unidos.