¡Rompe su silencio! Mujer captada con Federico Salazar lanza INESPERADA confesión: "A él lo amo"

09/04/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El reciente ampay protagonizado por Federico Salazar continúa generando controversia. Tras la difusión de imágenes donde se le ve ingresando al departamento de Erika Manrique, la mujer decidió salir al frente para explicar cuál es el verdadero vínculo que los une.

A raíz de ello, surgieron versiones de que el periodista, de 65 años, se habría dado una nueva oportunidad en el amor, pero él terminó descartándolo. Ahora, la mujer reapareció para contar detalles sobre el tipo de vínculo que mantienen.

Una relación de años

Lejos de esquivar las preguntas, Manrique sorprendió con una frase que encendió aún más la polémica: "A él lo amo". Sin embargo, rápidamente aclaró el contexto de sus palabras para evitar malinterpretaciones.

"Lo amo como a un hermano, lo conozco antes de Katia y nunca ha existido nada", aseguró, descartando tajantemente un romance.

Según explicó, la cercanía entre ambos no es reciente, sino que tiene una historia de larga data, incluso desde antes de que el periodista iniciara su relación con Katia Condos. Manrique sostuvo que su entorno más cercano conoce perfectamente al periodista y la naturaleza de su vínculo.

"Mi familia y mi hijo lo conocen. Lo amo como a un hermano, lo conozco antes de Katia y nunca ha existido nada. No soy su 'paño de lágrimas', somos superamigos y ni siquiera nos vemos seguido", detalló a Trome.

Además, contó que retomó comunicación con el presentador de noticias tras la difusión del ampay en su departamento y volvió a descartar cualquier romance.

"Sí (hablé), pero yo no tengo nada con él. Lo voy a seguir viendo si él quiere, somos muy buenos amigos. Nunca hemos tenido algo y menos será ahora. Nunca habrá nada porque nuestro amor es como de hermanos", se sinceró.

Erika Manrique aclara su situación sentimental

La mujer también sorprendió al afirmar que tiene pareja y que actualmente se encuentra en Europa para reencontrarse con él. Por otro lado, quiso dejar en claro que no es amiga de Deysi Araujo, ni de 'La negra petróleo' ni de 'Paloma de la guaracha', como muchos hablaban tras verlas juntas en un cumpleaños.

"Yo tengo un novio italiano y por eso he viajado a Europa, porque nos vamos a reencontrar", sostuvo Erika Manrique.

Aunque Erika Manrique ha sido clara en sus declaraciones, el ampay sigue alimentando el debate en la farándula. Entre versiones, sospechas y explicaciones, la historia aún no parece cerrarse... y el público se mantiene atento a cualquier nuevo giro.