Sutran reporta masivo despliegue: 1.4 millones de personas se movilizaron en vías nacionales en Semana Santa

07/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El feriado largo de Semana Santa 2026 no solo fue un tiempo de reflexión y fe, sino también el escenario de un despliegue logístico sin precedentes en las carreteras peruanas.

Según el último informe oficial de la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran), un impresionante total de 1,438,500 pasajeros utilizaron el transporte terrestre interprovincial para desplazarse por todo el territorio nacional entre el miércoles 1 y el domingo 5 de abril.

Sectores sur, centro y norte en movimiento

La intensidad de este periodo vacacional se tradujo en 23,975 viajes realizados, operados por 442 empresas de transporte que mantuvieron la conectividad a través de 369 terminales terrestres operativos.

El dinamismo fue palpable en los tres grandes sectores del país, aunque con matices interesantes:

El Sector Sur: Se consolidó como el eje principal, liderando con 8,907 viajes y movilizando a 534,420 personas .

Se consolidó como el eje principal, liderando con y movilizando a . El Sector Centro: Ocupó el segundo lugar en afluencia, registrando 8,383 despachos y un total de 502,980 pasajeros .

Ocupó el segundo lugar en afluencia, registrando y un total de . El Sector Norte: Reportó un movimiento sostenido con 6,685 viajes, trasladando a 401,100 ciudadanos.

Lima y el auge de las rutas interregionales

Uno de los datos más reveladores de este balance es el equilibrio en el flujo desde y hacia la capital. Mientras que 382,560 pasajeros partieron de Lima hacia diversas provincias, el retorno fue ligeramente superior, alcanzando los 395,760 usuarios.

Sin embargo, el fenómeno que más resalta es la consolidación de la descentralización vial. Los viajes interregionales (aquellos que se realizan directamente entre regiones sin necesidad de transitar por Lima) sumaron 660,180 pasajeros.

Esta cifra evidencia que el viajero peruano está optando cada vez más por rutas directas, fortaleciendo las economías locales fuera de la esfera capitalina.

Destinos favoritos y seguridad vial

En cuanto a las preferencias de los viajeros, las regiones de Ica, Lima y La Libertad se mantuvieron como los destinos con mayor demanda. Ica, con su oferta de turismo de sol y aventura, junto al norte tradicional de La Libertad, concentraron el mayor flujo de visitantes, confirmando su estatus como pilares del turismo interno.

Este masivo movimiento de personas ratifica a la Semana Santa como uno de los picos de movilidad más importantes del año. El despliegue de las empresas y la vigilancia de la Sutran permitieron que la Red Vial Nacional soportara esta carga, facilitando que más de un millón de peruanos lograran reencontrarse con sus tradiciones o disfrutar de un merecido descanso.