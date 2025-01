Trujillo: Policía de civil dispara a hombre en plena vía pública tras tensa discusión en El Porvenir

Un hecho terrible tuvo lugar en las últimas horas en el distrito de El Porvenir en Trujillo. A través de las redes sociales, se compartió un video donde se observa a un agente de la Policía Nacional del Perú disparándole en la cabeza a otro hombre en plena vía pública.

Según se aprecia en las imágenes, la víctima se encontraba apoyada en el vehículo que pertenecía al suboficial PNP a la espera que este le diera algunas monedas por haberlo estacionado en el lugar.

Como detallan los vecinos, el hombre, identificado como Andrés Cueva Collantes, se gana la vida ayudando a los transeúntes cargando cualquier tipo de bulto luego de realizar sus compras en el mercado que se encuentra muy cerca del lugar.

Este también se desempeñaría cuidando carros por lo que así habría iniciado la discusión con el agente de la PNP. En primer lugar, se observa como el policía lo increpa verbalmente para luego propinarle un certero golpe el rostro.

La discusión continúa durante varios segundos con fuertes insultos hasta que la víctima intentó reaccionar también lanzando un derechazo contra el sujeto. Fue ahí que la autoridad policial no duda en sacar su arma y dispararle directamente al rostro generando que los vecinos que observaban la escena griten desesperadamente.

El atacante fue identificado como el suboficial de tercera, Ricardo Xavier Jiménez Castro, quien huyó del lugar luego de haber efectuado el disparo. De inmediato, los residentes de la zona intentaron auxiliar a Andrés Cueva Collantes quien actualmente se encuentra luchando por su vida en un hospital cercano.

Como era de esperarse, la Fiscalía se pronunció recientemente acerca de este lamentable hecho para dar a conocer que se abrió la investigación contra este suboficial, además de pedir la detención preliminar, allanamiento a su vivienda, entre otras medidas.

"Fiscalía Provincial Mixta de El Porvenir (Trujillo) abrió investigación preliminar contra el efectivo policial Ricardo Jiménez C. (no habido) por el presunto delito de homicidio calificado en grado de tentativa, en agravio del ciudadano Williams Cueva C. También, solicitó al Poder Judicial disponga la detención preliminar, allanamiento, descerraje e incautación de bienes, así como el impedimento de salida del país del investigado; entre otras diligencias para esclarecer los hechos", indicaron.