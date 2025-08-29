Falleció Álvaro Vidal Rivadeneyra, exministro de Salud y expresidente de EsSalud

29/08/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Perú despide a una de sus figuras más destacadas en el ámbito de la salud pública. Álvaro Vidal Rivadeneyra, médico de profesión y formado en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), falleció a los 82 años, dejando tras de sí un amplio legado en la medicina, la política y la gestión social.

A lo largo de su carrera, Vidal ocupó importantes cargos en el sector público. Fue ministro de Salud durante el gobierno de Alejandro Toledo y más adelante asumió la presidencia del Seguro Social de Salud (EsSalud) en la gestión de Ollanta Humala, cargo desde el cual impulsó reformas para mejorar la atención y fortalecer la cobertura del sistema.

Reconocimiento desde la comunidad médica

La noticia de su fallecimiento fue confirmada a través de un comunicado de la Facultad de Medicina de San Marcos, que no solo expresó sus condolencias a los familiares, sino que también resaltó el papel de Vidal como una figura notable en el ámbito académico y sanitario.

"Expresamos nuestras más sentidas condolencias a sus familiares y seres queridos y elevamos oraciones por su eterno descanso", señaló la institución en su pronunciamiento oficial.

En ese sentido, el Ministerio de Salud, por medio de su cuenta oficial de X (antes Twitter), expresó sus condolencias por la partida del expresidente ejecutivo de EsSalud. "Oramos por su eterno descanso, así como para que la paz y el consuelo acompañen a su familia en estos momentos de profundo pasar", detalló la publicación.

Participación en la vida política

Más allá de su labor médica, Vidal Rivadeneyra también estuvo vinculado a la política nacional. En las elecciones generales de 2011, integró el equipo técnico de Gana Perú, movimiento que llevó a Ollanta Humala a la presidencia. Precisamente, bajo este gobierno, fue nombrado presidente de EsSalud.

Muestras de pesar de organizaciones

Diversas agrupaciones médicas y sociales lamentaron el fallecimiento del exministro. Entre ellas, el Movimiento Médico Social Hugo Pesce y la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú (FTCCP), que expresaron su solidaridad con la familia.

"El Secretariado Ejecutivo Nacional de la FTCCP expresa sus condolencias a la familia, amigos y seres queridos del Dr. Álvaro Vidal R., compañero incansable en la lucha por una salud digna para todos y todas. Su legado como expresidente del Seguro Social de Salud y su compromiso con la justicia social vivirán siempre en nuestras memorias y acciones", manifestó la federación a través de sus redes sociales.

Este reconocimiento evidencia el respeto y aprecio que distintas organizaciones de trabajadores y profesionales mantenían hacia Vidal Rivadeneyra, a quien consideran un referente en la lucha por una atención médica más justa y accesible.