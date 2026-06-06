Segunda vuelta: ONPE inició entrega del material electoral a centros de votación de todo Lima y Callao

06/06/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

A menos de 24 horas para el inicio de la segunda vuelta de las elecciones generales 2026, ONPE, desde su almacén ubicado en Lurín, comenzó con el traslado y entrega del material electoral a los más de 2 mil centros de votación que se encuentran desplegados en toda Lima Metropolitana y el Callao.

ONPE inició traslado y entrega de material electoral en Lima y Callao

Desde las 10 de la noche de este viernes 5 de junio, un total de 217 vehículos, custodiados por efectivos de la Policía Nacional del Perú, iniciaron su recorrido con la finalidad de llegar a los 2253 locales destinados para que miles de ciudadanos puedan sufragar durante la jornada del 7 de junio.

Este megaoperativo contó con la presencia del jefe interino de la ONPE, Bernardo Pachas, el titular del Jurado Nacional de Elecciones, Roberto Burneo, el defensor del pueblo, Josué Gutiérrez, así como representantes del Ministerio Público, Contraloría y autoridades de la PNP.

Precisamente, el mandamás temporal de la Oficina Nacional de Procesos Electorales señaló que todo este material deberá estar en sus respectivos destinos cerca de la 1 de la tarde. Además, en coordinación con la empresa de transporte encargada, el transporte inició con los puntos más alejados de Lurín los cuales están ubicados en Lima Norte.

"Estamos calculando que a la 1:00 p.m. vamos a tener todo el material entregado en los locales de votación de Lima y Callao. Las primeras rutas, como en todo proyecto, son las más lejanas Ancón, Ventanilla, Puente Piedra, Zapallal, etc, hasta llegar al centro y luego continuar con Lurín, Pachacamac, Villa María del Triunfo, etc", comentó.

Cada vehículo contó con custodia policial

El general PNP Samuel Peralta Campos, director nacional de Orden y Seguridad, también se pronunció en medio de esta masivo despliegue en el almacén de ONPE. De acuerdo a lo planificado, cada camión partió a su destino acompañado de un patrullero garantizando su seguridad.

Material electoral ya se encuentra en los centros de votación de Lima y Callao.

"En estos momentos hemos desplegado 217 vehículos para dar seguridad a cada uno de los camiones que han salido con el material electoral. Esto quiere decir que van 27 para el Callao y 190 para Lima. En caso de algún inconveniente, cada una unidad cuenta con una radio para pedir apoyo o auxilio así que la seguridad está garantizada", explicó.

En resumen, ONPE inició con el traslado y entrega del material electoral a los miles de centros de votación de Lima y Callao pensando en la segunda vuelta.