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Último SISMO DE 5.0 en Perú HOY, 30 de junio: epicentro y dónde se reportó

Último sismo ha sido registrado en la noche de este martes 30 de junio, según el reciente reporte del IGP: conoce cuál fue la magnitud, el epicentro y todos los detalles de este movimiento telúrico.

Último sismo en Perú hoy, 30 de junio
Último sismo en Perú hoy, 30 de junio (Difusión)

30/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 01/07/2026

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Un último sismo ha sido registrado en el Perú esta noche de martes 30 de junio, según el reciente informe del Instituto Geofísico del Perú (IGP). Conoce dónde fue el epicentro exacto de este movimiento telúrico y además, descubre cómo reaccionar ante un evento igual o de mayor intensidad.

Sismo esta noche en el territorio nacional, ¿cuál fue la magnitud y el epicentro?

El Perú está ubicado en un lugar altamente sísmico debido a que se encuentra sobre el "Cinturón de Fuego del Océano Pacífico" esta locación, genera que, se registren de manera recurrente una serie de temblores en el territorio nacional.

Según lo reportado, el movimiento tuvo un impacto con una magnitud de 5.0 fue registrado durante la noche de este martes 30 de junio en la región de Ucayali, según informó el Centro Sismológico Nacional del Instituto Geofísico del Perú (IGP). La presencia del movimiento telúrico sucedió a las 09:00 de la noche y tuvo como epicentro una zona ubicada a 48 kilómetros al sur este de Curimaná, Padre Abad - Ucayali.

De acuerdo con el reporte sísmico IGP/CENSIS/RS 2026-0397, el evento tuvo una profundidad de 143 kilómetros y se ubicó en las coordenadas de latitud -8.80 y longitud -74.88. La intensidad registrada fue de nivel III-IV en la escala de Mercalli, lo que significa que el movimiento fue percibido de manera significativa por los habitantes de la zona, al tratarse de una magnitud de 5.0.

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Reporte publicado en las plataformas digitales de la institución

Con este reporte, el Instituto Geofísico del Perú informó que este tipo de avisos permiten conocer las características de los movimientos telúricos ocurridos en todo el territorio nacional y mantener actualizada la información de manera verificada para las autoridades y la población que requiere tomar precauciones ante posibles nuevos temblores.

La reciente publicación reportada en la madrugada en Ucayali se suma a la actividad sísmica que constantemente es monitoreada por el IGP a través de sus estaciones distribuidas en diferentes puntos del territorio nacional. Por esta razón, los especialistas señalan que la ocurrencia de sismos de baja y regular intensidad forma parte de un aspecto común del país.

Mantenerse preparado ante un sismo es fundamental. Por ello, conviene conocer el epicentro, la magnitud y demás detalles del último movimiento reportado por el Instituto Geofísico del Perú (IGP), además de tener al día el plan familiar y la mochila de emergencia que recomiendan las instituciones.

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