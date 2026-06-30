Nuevo SISMO remece Perú HOY, martes 30 de junio: Conoce el epicentro y magnitud, según el reporte del IGP

30/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un nuevo sismo ha sacudido el Perú este domingo 28 de junio. El Instituto Geofísico del Perú (IGP) dio a conocer detalles sobre el epicentro, la magnitud y la hora exacta en que se sintió este movimiento telúrico, a continuación todos los pormenores.

Sismo en Arequipa, ¿en dónde se registró y cuál fue la intensidad?

Dado que el país se encuentra en una zona altamente sísmica, los temblores son fenómenos comunes en la capital y en el territorio nacional en general. Teniendo en cuenta ello, esta noche se ha anunciado la presencia de uno movimiento en la ciudad de Caylloma, Arequipa

Según el reporte, se evidenció un movimiento telúrico que tuvo un impacto con una magnitud de 3.4 y fue registrado durante la noche de este martes 30 de junio en Caylloma, Arequipa. De acuerdo lo informado por el Centro Sismológico Nacional del Instituto Geofísico del Perú (IGP). Ante la presencia de este evento sísmico que ocurrió a las 7:40 pm. y tuvo como epicentro una zona ubicada a 6 kilómetros al norte de Huambo.

REPORTE SÍSMICO:

IGP/CENSIS/RS 2026-0394

Fecha y Hora Local: 30/06/2026,19:40:23

Magnitud: 3.4

Profundidad: 10 km

Latitud: -15.68

Longitud: -72.11

Intensidad: II-III Huambo

Referencia: 6 km al N de Huambo, Caylloma - Arequipahttps://t.co/0oT14owWgb — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) July 1, 2026

De acuerdo con el reporte sísmico IIGP/CENSIS/RS 2026-0394, el evento tuvo una profundidad de 10 kilómetros y se ubicó en las coordenadas de latitud -15.68 y longitud -72.11. La intensidad registrada fue de nivel II-III en la escala de Huambo, lo que significa que el movimiento fue percibido de manera leve por la población y no habría tenido repercusiones significativas.

Finalidad del reporte sísmico publicado en la cuenta oficial

Con este reporte, el IGP informó que este tipo de avisos permiten conocer las características de los movimientos telúricos ocurridos en todo el territorio nacional. Esta labor resulta fundamental en el contexto actual, ya que la población permanece alerta ante la posibilidad de nuevos sismos y requiere datos oficiales para actuar de manera oportuna y prevenir riesgos.

De acuerdo con el sismo anunciado esta noche en Caylloma se suma a la actividad sísmica que constantemente es monitoreada por el IGP a través de sus monitoreos distribuidos en diferentes puntos del territorio nacional.

Finalmente, tomar acciones de precaución ante un nuevo temblor es una tarea de toda la comunidad para reducir los riesgos y evitar pérdidas. Por ello, es importante conocer el epicentro, la magnitud y demás detalles del último sismo reportado por el IGP, así como mantener la calma frente a un movimiento y contar con la participación y colaboración de toda la familia.