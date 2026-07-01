Conmoción en la música: Muere Victor Willis, vocalista de Village People y coautor del éxito Y.M.C.A., a los 74 años

01/07/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La industria musical estadounidense se encuentra luego de que se confirmara la muerte de Victor Willis, vocalista de la agrupación Village People, a los 74 años. La noticia fue confirmada por la banda a través de sus redes sociales. El cantante será recordado por ser uno de los pilares detrás del éxito Y.M.C.A.

El adiós a Victor Willis: vocalista y líder de Village People

El fallecimiento del artista se produjo el lunes, 30 de junio, de acuerdo a lo señalado por el grupo con el que integró y ganó gran popularidad mediante una publicación en su cuenta oficial de Facebook en la que, además, revelaron, que fue a causa de un mal que lo aquejaba.

"Estamos profundamente tristes de anunciar la muerte de Victor Willis, cantante de Village People. Victor falleció el martes 30 de junio de 2026 de una enfermedad corta pero agresiva. Se solicita privacidad", se lee en el post.

En paralelo, sus seres queridos, a través de su esposa Karen, también solicitó respeto en el momento de duelo. Hay que mencionar que el recordado policía de los Village People perdió la vida un día antes de que cumpliera 75 años.

Willis fue miembro fundador de Village People convirtiéndose en la voz principal del grupo y alcanzando la fama mundial con éxitos como Y.M.C.A. o Macho Man, aún inmortales en el imaginario colectivo, y convirtiéndose en un emblema de la música disco.

El primero de los Village People

El músico nacido en Texas fue el primero en entrar Village People, que fue un proyecto del productor Jacques Morali, que terminó por convencerlo con una frase: "Tengo cuatro canciones. Ahora mismo no puedo pagarte mucho, pero si aceptas, te convertiré en una estrella", según se puede leer en la página web del grupo.

Fue el coautor de la popular canción Y.M.C.A. que fue lanzada en noviembre de 1978. Sus siglas responden a Young Men's Christian Association y su éxito fue rotundo, ocupando puestos importantes en las listas de varios países

El cantante favorito de Donald Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lamentó el fallecimiento de Victor Willis quien interpretaba uno de sus canciones favoritas: Y.M.C.A. A través de sus redes sociales le dedicó un sentido mensaje de despedida.

Publicación de Donald Trump tras la muerte de Victor Willis

"El cantante de Village People, Victor Willis, falleció a los 74 años. Era un tipo genial y alegre que adoraba que yo usara la canción de su grupo, YMCA, en mis mítines. Se convirtió en un éxito rotundo, 30 años después de su lanzamiento original", se lee al inicio de un post en Truth Social.

Como vemos, Victor Willis, vocalista de la agrupación Village People, a los 74 años. Será recordado por el ser el líder y vocalista de la agrupación así como el coautor del éxito Y.M.C.A.