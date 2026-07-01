Keiko expresa su compromiso con el país en su primera entrevista como presidenta electa: "He decidido casarme con el Perú"

01/07/2026 / Exitosa Noticias / Política

Keiko Fujimori concedió su primera entrevista como presidenta electa en la que afirmó que ha decidido casarse con el Perú. Asimismo, recordó pasajes de su vida personal y dio a conocer qué acciones que priorizará en el inicio de su gestión.

Keiko Fujimori ha decidido casarse con el Perú

El último martes, 29 de junio, se publicó el diálogo que sostuvo la lideresa de Fuerza Popular en el programa 'The Abundance Revolution', conducido por el periodista y escritor Ismael Cala. Allí, enfatizó que tiene una postura institucional con la cual, según ella, buscaría diferenciarse del gobierno de su padre Alberto Fujimori.

"Mi padre en su pragmatismo no fue tan institucional y se ven en varias de sus decisiones, en su pésima relación con la prensa, en su mala relación con los partidos políticos", manifestó.

En tal sentido, afirmó ser "abosolutamente" respetuosa del estado de derecho y la democracia. Además, resaltó que tiene como objetivo construir un partido político que trascienda su apellido asegurando que este "tiene que ser un legado" para el país.

También aseguró que al llegar a la Presidencia del Perú una de las tareas relevantes que tendrá será de la recuperar la seguridad, la paz y la tranquilidad en una nación que "tiene que sanar sus heridas".

"Yo creo que el Perú tiene que sanar sus heridas y una de las responsabilidades grandes que yo tengo que liderar es buscar un proceso profundo de reconciliación y unidad", refirió Fujimori Higuchi.

De otro lado, Keiko cerró la puerta a los rumores sobre su vida sentimental teniendo en cuenta que se ha convertido en la primera mujer presidenta elegida por el voto ciudadano en el país. Bajo esa premisa definió su enfoque para sus próximos cinco años de gestión.

"En estos momentos, yo he decidido casarme con el Perú. No voy a tener tiempo para distracciones (...) Las mujeres solas podemos, la fuerza interna de cada una nos puede llevar a conseguir nuestras metas", sostuvo.

Priorizará medidas para mitigar efectos del fenómeno El Niño

En otro momento, la lideresa de Fuerza Popular expuso que su gobierno priorizará medidas para mitigar los efectos del fenómeno El Niño desde el primer día, con el objetivo de reducir los riesgos para la población y reforzar las acciones de prevención.

En su primera entrevista como virtual presidenta electa, Keiko Fujimori dio a conocer el compromiso que tiene con Perú tras afirmar haber decidido casarse con él. Además, reveló cuáles serán las primeras acciones que priorizará en el inicio de su mandato.