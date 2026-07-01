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Segundo SISMO se registra en el Perú HOY, miércoles 1 de julio: Conoce el epicentro y magnitud, según el IGP

Un segundo movimiento telúrico se registró en el país la mañana de este miércoles 1 de julio. Conoce cuál fue la magnitud y el epicentro, de acuerdo al último reporte del IGP.

01/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 01/07/2026

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Un segundo sismo ha remecido al país este miércoles 1 de julio, según el reciente informe del Instituto Geofísico del Perú (IGP). Descubre dónde fue el epicentro exacto de este movimiento telúrico y además, conoce cómo actuar ante una situación similar o de mayor magnitud.

Segundo sismo hoy en Perú: ¿Dónde fue su epicentro?

El Perú se encuentra sobre el "Cinturón de Fuego del Océano Pacífico", una zona de alta actividad sísmica y volcánica, lo que ocasiona que los temblores sean recurrentes en nuestro país, tal como el que ocurrió de magnitud 3.8 en la Piura, al promediar la 6:51 a. m. de hoy, miércoles 1 de julio.

En ese sentido, el Instituto Geofísico del Perú (IGP), ente rector, adscrito al Ministerio del Ambiente, de las investigaciones teóricas y aplicadas en la ciencia geofísica, reportó un nuevo sismo en el país, más precisamente a 90 km al suroeste de de Sechura, en Piura.

En desarrollo...
 

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