SISMO remece Perú HOY, miércoles 1 de julio: ¿Cuál fue el epicentro y la magnitud, según el IGP?

01/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un nuevo sismo ha sido registrado en el Perú esta madrugada de miércoles 1 de julio, según el reciente informe del Instituto Geofísico del Perú (IGP). Conoce dónde fue el epicentro exacto de este movimiento telúrico y además, descubre cómo reaccionar ante un evento igual o de mayor intensidad.

Sismo hoy en el territorio nacional

El Perú está ubicado en un lugar altamente sísmico debido a que se encuentra sobre el "Cinturón de Fuego del Océano Pacífico" esta locación, genera que, se registren de manera recurrente una serie de temblores en el país.

Dicha ocasión, el movimiento tuvo un impacto con una magnitud de 4.3 fue registrado durante la madrugada de este miércoles 1 de julio, según informó el Centro Sismológico Nacional del Instituto Geofísico del Perú (IGP). La presencia del movimiento telúrico sucedió a la 04:14 de la madrugada y tuvo como epicentro una zona ubicada a 62 km al sureste de Contamana, Ucayali, en Loreto.

REPORTE SÍSMICO:

IGP/CENSIS/RS 2026-0400

Fecha y Hora Local: 01/07/2026,04:14:27

Magnitud: 4.3

Profundidad: 144 km

Latitud: -7.59

Longitud: -74.50

Intensidad: II-III Contamana

Referencia: 62 km al SE de Contamana, Ucayali - Loretohttps://t.co/8wIi39C3On — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) July 1, 2026

¿Cuál fue el epicentro del sismo registrado en Loreto?

Tras producirse el sismo de magnitud de 4.3 la madrugada de este miércoles, el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) precisó que el epicentro fue: el distrito de Callería, en Coronel Portillo. Ante ello la institución recordó que las personas deben mantener siempre la calma ante un evento similar o de mayor intensidad en el país.

.@sismos_Peru_IGP informa sismo de magnitud 4.3 con epicentro en Callería, Coronel Portillo - Ucayali. pic.twitter.com/iijgCC1MQ3 — COEN - INDECI (@COENPeru) July 1, 2026

La clave ante sismos: la mochila de emergencia

Frente a este tipo de fenómenos, el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) recomienda tener a la mano una mochila de emergencia, la cual deberá contar con los implementos en favor de los miembros del hogar. Aquí te sugerimos algunos insumos que son indispensables para afrontar las primeras 24 horas de un desastre natural:

1 litro de agua por persona.

Enlatados.

Galletas.

Una manta pequeña polar.

Alcohol en gel.

Mascarillas.

Artículos de higiene.

Linterna a pilas.

Radio portátil.

Silbato para dar alertas o avisos.

El veterinario Rodrigo Rondón indicó que aparte de la mochila de emergencia, se debe tener una para mascotas. Esta debe contar con su comida especial, de preferencia en tamaño mediano, agua con un recipiente, plato para servirle y si es posible, una manta para abrigar al animalito.

🔴🔵 #PatitasFelices🐶😺 | El veterinario Rodrigo Rondón indicó que aparte de la mochila de emergencia, se debe tener una para mascotas. Esta debe contar con su comida especial, de preferencia en tamaño mediano, agua con un recipiente, plato para servirle y si es posible, una... pic.twitter.com/GhfbLMiOY8 — Exitosa Noticias (@exitosape) June 27, 2026

Una nueva actividad sísmica se ha registrado en el sur del país específicamente a 62 km al sureste de Contamana, Ucayali, en Loreto. Este sismo tuvo una magnitud de 4.3 grados en la escala de Richter y su epicentro fue la citada jurisdicción.