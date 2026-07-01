Partidos de hoy EN VIVO, miércoles 1 de julio: Horarios y canales para ver el Mundial 2026 EN DIRECTO

01/07/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

¡Sigue la fiesta del Mundial! Este miércoles 1 de julio continúan las emociones de los dieciseisavos de final del Mundial 2026, una jornada en la que seis selecciones buscarán asegurar su clasificación a la siguiente ronda del torneo. Inglaterra, República Democrática del Congo, Bélgica, Senegal, Estados Unidos y Bosnia y Herzegovina protagonizarán tres atractivos encuentros de eliminación directa que prometen grandes emociones. En Exitosa te traemos la guía completa de los partidos de hoy para que no te pierdas ningún detalle y alientes a tu selección favorita.



¿Cuáles son los partidos de hoy, miércoles 1 de julio del Mundial 2026?

En el primer duelo del día, Inglaterra buscará sellar su pase a la siguiente fase cuando enfrente a la selección revelación del certamen, República Democrática del Congo, a las 11:00 a.m. en el Estadio Atlanta, Georgia, Estados Unidos. El equipo africano viene de golear 3-1 a Uzbekistán, mientras que los ingleses llegan como líderes de su grupo con 7 puntos. El ganador de esta llave se medirá ante México, que avanzó tras vencer a Ecuador.

La República Democrática del Congo quiere dar el batacazo ante Inglaterra.

El segundo compromiso de la jornada será protagonizado por Bélgica y Senegal, selecciones que se enfrentarán por primera vez en su historia. Los belgas llegan invictos a esta fase tras su participación en el Grupo G. Por su parte, la escuadra africana accede a esta instancia tras ubicarse entre los mejores terceros. El encuentro está programado para las 3:00 p.m. en el Lumen Field de Seattle.

Finalmente, el equipo anfitrión, Estados Unidos, recibirá a Bosnia y Herzegovina a las 7:00 p.m. en el Levi's Stadium. Cabe destacar que los ganadores de los duelos de los dos últimos duelos del día se enfrentarán entre sí en los octavos de final del Mundial 2026.

Estados Unidos parte como favorito ante Bosnia y Herzegovina.

¿Dónde ver y en qué canales transmitirán los partidos de hoy, miércoles 1 de julio?

El único duelo que será transmitido por la señal abierta de América TV será el encuentro entre Bélgica y Senegal, mientras que los partidos de la jornada también podrán seguirse a través de la señal de DirecTV, que contará con la cobertura de los enfrentamientos entre Inglaterra y República Democrática del Congo, así como el duelo entre Estados Unidos y Bosnia y Herzegovina.

De esta manera, los aficionados tendrán distintas opciones para disfrutar de los encuentros de los dieciseisavos de final del Mundial 2026, ya sea por televisión abierta o mediante señal de cable, asegurando así una amplia cobertura de la jornada futbolística.