Último sismo registrado HOY, 16 de marzo: Conoce la magnitud y hora del temblor que remece Perú

16/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

¡Continúan los sismos en Perú! Esta tarde de lunes 16 de marzo se registró un nuevo movimiento telúrico en territorio nacional. El Centro Sismológico Nacional (Censis) reportó el hecho a través de su cuenta oficial en X detallando la magnitud, epicentro y otros datos en su último reporte sísmico.

Sismo de magnitud 3.5 en Cajamarca

El Censis indicó que el último sismo registrado hoy fue de magnitud 3.5 alrededor de las 6:43 de la tarde de este lunes 16 de marzo a 21 kilómetros al noroeste de Jaén, en la provincia de Jaén, departamento de Cajamarca.

De acuerdo al último reporte se registró un profundidad de 23 kilómetros, una latitud de -5.55, una longitud de -78.91, y una intensidad de II-III Jaén, de acuerdo a la escala de Mercalli.

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2026-0145

Fecha y Hora Local: 16/03/2026 18:43:34

Magnitud: 3.5

Profundidad: 23km

Latitud: -5.55

Longitud: -78.91

Intensidad: II-III Jaén

Referencia: 21 km al NO de Jaén, Jaén - Cajamarcahttps://t.co/px4e763GFs — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) March 16, 2026

El boletín informativo sísmico nacional del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), perteneciente al Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), precisó que el epicentro se sintió en el distrito de Bellavista, uno de los doce distritos de la provincia de Jaén.

Sin embargo, también se precisó el rango de magnitud de este movimiento telúrico en donde se registró la alerta verde para este temblor, rango que indica que no superó los 4.5 de magnitud.

Reporte del COEN, 16 de marzo

Medidas de preparación ante un sismo

Perú registra más de 275 años de silencio sísmico. Tal energía acumulada se liberaría con un sismo de mayor o igual a magnitud 8.8., de acuerdo a las propias estimaciones del IGP. Ante ello, conoce parte de las medidas de preparación ante un temblor.

Revisa con toda tu familia los artículos de sus Mochilas para Emergencias (una para dos personas) y Caja de Reserva .

(una para dos personas) y . Practica ubicarte en las zonas seguras internas ante sismo, verifica que sean accesibles, iluminadas y sin obstáculos.

internas ante sismo, verifica que sean accesibles, iluminadas y sin obstáculos. Practica agacharte , cubrirte y/o sujetarte para prepararte ante grandes sismos; asimismo, ensaya desplazarte con la luz apagada.

, y/o para prepararte ante grandes sismos; asimismo, ensaya desplazarte con la luz apagada. Durante la evacuación, recuerda los cuatro no de la evacuación: no gritar, no correr, no empujar, no regresar.

Teléfonos de emergencia

También se aconseja tener en cuenta los principales números de emergencia según lo que necesites:

Defensa Civil: 115.

Bomberos: 116.

Cruz Roja: 01 266 0481.

Central policial: 105.

Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU): 106.

Número 119: Habilitado por el MTC para emergencias (sismos, desastres).

La tarde de este lunes 16 de marzo se registró un sismo de magnitud 3.5 registrado en el distrito de Bellavista, provincia de Jaén, departamento de Cajamarca.