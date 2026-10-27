IGP monitorea 12 quebradas por riesgo ante El Niño a nivel nacional: instalan equipos de alerta

27/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) fortalece la vigilancia de quebradas en distintas regiones del país mediante sistemas tecnológicos que permiten detectar aluviones y huaicos, calcular su velocidad y emitir alertas oportunas para proteger a la población.

IGP monitorea 12 quebradas

Hernando Tavera, jefe del IGP informó, que la institución monitorea actualmente 12 quebradas a nivel nacional ante los riesgos asociados al fenómeno El Niño. Asimismo, anunció que se instalaron equipos de alerta en cuatro quebradas del Callejón de Huaylas, vinculadas a la Cordillera Blanca, para reforzar las acciones de prevención.

Según explicó el funcionario, los sistemas de monitoreo se encuentran implementados en la quebrada Huaycoloro, en Lima, seis quebradas de Arequipa ubicadas al pie del volcán Misti y otras cuatro en el Callejón de Huaylas.

Estas herramientas permiten generar información que puede ser compartida con los gobiernos regionales para establecer mecanismos de alerta dirigidos a las comunidades vulnerables.

¿Cómo funcionan los sistemas de alerta del IGP?

Además, detalló que los equipos instalados permiten observar en tiempo real el comportamiento de las quebradas y detectar posibles flujos de detritos, aluviones y huaicos. Para ello, cuentan con dos cámaras que registran el movimiento y la velocidad del material que desciende , además de un sensor que mide la altura del flujo.

Con estos datos, los especialistas calculan la velocidad del desplazamiento y estiman cuánto tiempo tardaría en llegar a una comunidad o zona urbana . De esta manera, las autoridades pueden recibir información anticipada para activar las alertas y tomar medidas preventivas.

El jefe del IGP destacó que estos dispositivos son resultado del trabajo de ingenieros peruanos y forman parte de un desarrollo tecnológico que ha mejorado progresivamente. El objetivo, precisó, es fortalecer las capacidades de respuesta y reducir el riesgo de pérdidas humanas ante posibles emergencias.

IGP busca ampliar el monitoreo a más regiones

Como parte de sus próximos objetivos, Tavera indicó que el instituto trabaja para implementar sistemas de monitoreo en dos quebradas adicionales de Arequipa. Además, evalúa la instalación de estos equipos en las regiones de Piura y Tumbes, con la finalidad de ampliar progresivamente la cobertura a nivel nacional.

Finalmente, el funcionario del IGP señaló que, ninguna de las quebradas monitoreadas presentaba condiciones críticas y que los flujos observados se mantenían dentro de parámetros normales. Asimismo, recordó que, cuando se detecten situaciones de riesgo, se comunicará la alerta a los gobiernos regionales para facilitar una respuesta oportuna y salvaguardar la vida de la población ante el fenómeno El Niño.