Donald Trump reconoce ofcicialmente el Gobierno interino de Delcy Rodríguez en Venezuela

07/03/2026

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que su gobierno reconoce oficialmente a Delcy Rodríguez como autoridad de Venezuela, quien asumió el cargo de mandataria tras la captura de Nicolás Maduro, el pasado 3 de enero.

EE.UU. reconoce gobierno de Delcy Rodríguez

El mandatario nortamericano realizó dicho afirmación, este sábado 7 de marzo, en el marco de la cumbre Escudo de las Américas, realizada en Florida, en la que participaron líderes de varios países latinoamericanos afines a su gobierno.

Durante su comparecencia en este encuentro regional, Trump se pronunció acerca del trabajo de Rodríguez al frente del gobierno de Venezuela y destacó la cooperación que ha tenido Washington desde la operación militar estadounidense llevada a cabo en Caracas a inicios del presente año.

"Desde esa operación, hemos estado trabajando en estrecha colaboración con la nueva presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, quien está haciendo un gran trabajo con nosotros", manifestó el presidente de EE.UU.

En su declaración, confirmó que su país reconoce legalmente al gobierno encabezado por Rodríguez y que ambos países avanzan en un nuevo marco de cooperación política y económica.

Hay que recordar que, las palabras de Trump se establecen tan solo dos días después de que ambas naciones informaran sobre la reaunudación de relaciones diplomáticas y consulares, interrumpidas desde 2019.

"Estados Unidos y las autoridades interinas de Venezuela han acordado restablecer relaciones diplomáticas y consulares. Este paso facilitará nuestros esfuerzos conjuntos para promover la estabilidad, apoyar la recuperación económica y avanzar en la reconciliación política en Venezuela", indicó la entidad en un comunicado.

Reanudación de relaciones entre Caracas y Washington

Lo manifestado por Donald Trump se enmarcan luego de que el jueves 5 de marzo el Departamento de Estado de los Estados Unidos anunció la reapertura de las relacionbes diplomáticas y consulares con Venezuela.

Esta decisión se conoció poco después de que el secretario de Interior estadounidense, Doug Bourgum, abandonara territorio venezolano. Posteriormente, el Gobierno venezolano confirmó el restablecimiento de los vínculos bilaterales y señaló mediante un comunicado "su disposición de avanzar en una nueva etapa de diálogo constructivo".

Hay que recordar que este acercamiento entre ambas naciones inició tras la captura de Nicolás Maduro, el pasado 3 de enero. Fue entonces que desde allí Washington y Caracas iniciaron contactos diplomáticos que derivaron en un proceso político planteador por la administración norteamericana.

