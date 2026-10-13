Vandalismo en Chan Chan: desconocidos pintan muros de más de 600 años y Mincul se pronuncia

13/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La ciudadela de Chan Chan, ubicada en La Libertad, registró nuevas pintas con pintura en aerosol negro este último mes, lo que motivó una evaluación del Ministerio de Cultura (Mincul). La institución descartó daños en las estructuras originales y recordó la importancia de proteger este patrimonio arqueológico, afectado anteriormente por otros actos vandálicos.

Ministerio de Cultura retiró las pintas recientes de Chan Chan

Según el Mincul, las inscripciones detectadas en octubre fueron realizadas sobre el denominado material de sacrificio, una capa protectora elaborada con adobes modernos y barro. Tras la evaluación técnica, el personal especializado descartó afectaciones en las estructuras originales de la ciudadela.

Limpieza en Chan Chan.

La Dirección Desconcentrada de Cultura de La Libertad realizó labores para retirar la pintura y aplicó una solución de agua y arcilla. Estas acciones permitieron limpiar la superficie afectada sin reportar daños en los muros originales, según informó la institución.

El director de la Dirección Desconcentrada de Cultura de La Libertad, Ismael Iglesias León, condenó los actos vandálicos. Asimismo, el Ministerio anunció que reforzará las actividades de sensibilización dirigidas a instituciones educativas cercanas para promover el cuidado y la protección del complejo arqueológico.

Joven fue captado pintando una figura obscena en 2025

Un antecedente se registró en mayo del 2025, cuando un video difundido en redes sociales mostró a un joven pintando una figura obscena en uno de los muros de Chan Chan. Las imágenes circularon públicamente y dieron a conocer un nuevo caso de vandalismo en el sitio arqueológico.

En aquella oportunidad, las inspecciones realizadas por las autoridades culturales identificaron afectaciones en tres paramentos de los muros del anexo norte del sector Gran Chimú. El caso motivó acciones para limpiar las superficies afectadas y evaluar los daños, además de las diligencias correspondientes para identificar a los responsables.

El joven fue captado haciendo pintas en Chan Chan.

A diferencia de aquel episodio, en el caso reportado recientemente por el Mincul descartó daños en las estructuras originales. La evaluación determinó que las pintas recientes estaban sobre una capa protectora, aunque las autoridades reiteraron la necesidad de preservar los muros históricos de Chan Chan.

La ciudadela, considerada uno de los principales sitios arqueológicos del Perú, requiere medidas de conservación frente a actos que afecten sus superficies. Los casos de 2025 y 2026 mantienen la atención sobre la protección del patrimonio cultural de La Libertad y las acciones para prevenir nuevos incidentes.