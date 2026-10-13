Conservación patrimonial en Cajamarca: Mincul inicia trabajos de recuperación en pinturas rupestres vandalizadas

13/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Ministerio de Cultura, por intermedio de la Dirección Desconcentrada de Cultura (DDC) de Cajamarca, puso en marcha un ambicioso plan de recuperación y conservación en las Grutas de Huayrapongo, sector que forma parte del complejo arqueológico de Callacpuma, situado en el distrito de Llacanora, provincia y departamento de Cajamarca.

Las labores, iniciadas el pasado 15 de septiembre, se extenderán por un periodo de dos meses con el objetivo primordial de rescatar el valioso arte rupestre afectado por pintas vandálicas.

Detalles técnicos de la restauración

Los trabajos se concentran en una superficie rocosa de aproximadamente 85 metros cuadrados. Especialistas en conservación del patrimonio cultural están a cargo de ejecutar un protocolo riguroso que comprende:

Limpieza especializada y remoción minuciosa de grafitis ajenos al sitio arqueológico.

y remoción minuciosa de grafitis ajenos al sitio arqueológico. Retiro de deyecciones de murciélagos acumuladas en las paredes rocosas.

acumuladas en las paredes rocosas. Tratamiento de agentes biológicos que deterioran el soporte pétreo.

que deterioran el soporte pétreo. Consolidación y preservación tanto de los trazos rupestres originales como de la superficie rocosa circundante.

Condena institucional y marco legal frente al vandalismo

Desde el Ejecutivo se condenó enérgicamente los actos vandálicos que vulneraron este bien integrante del Patrimonio Cultural de la Nación. Las autoridades informaron que en lo que va del año se han registrado dos ingresos no autorizados que infringieron los protocolos de seguridad. Ante esto, la Policía Nacional del Perú (PNP) se encuentra realizando las investigaciones correspondientes para dar con los responsables.

Asimismo, el marco legal peruano contempla severas sanciones para frenar estos delitos:

Multas administrativas: La Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación establece penalidades económicas que oscilan entre 0,25 UIT (S/ 1 375) y 1 000 UIT (S/ 5 500 000) , dependiendo de la gravedad de la infracción.

La Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación establece penalidades económicas que oscilan entre , dependiendo de la gravedad de la infracción. Sanciones penales: El Código Penal tipifica los atentados contra el patrimonio cultural con penas privativas de libertad de entre dos y seis años, sujetas a las circunstancias agravantes previstas en la ley.

Antecedentes de protección en el complejo Callacpuma

El sitio arqueológico de Callacpuma, cuya extensión supera las 281 hectáreas, ya ha enfrentado amenazas previas. En el año 2022, tras una alerta ciudadana, se detectaron trabajos de extracción ilegal de material no metálico en su ámbito.

En aquella oportunidad, el Ministerio de Cultura dictó medidas de protección provisional para frenar las excavaciones, fijar los límites formales con los predios colindantes e involucrar a los gobiernos locales en la defensa de este importante legado histórico.

La urgente intervención en Callacpuma refleja los constantes desafíos que enfrenta la preservación del patrimonio arqueológico en el Perú. Mientras avanzan los trabajos técnicos de limpieza y las investigaciones policiales, las autoridades reafirman su compromiso de salvaguardar estas expresiones ancestrales que forman parte fundamental de la memoria histórica de Cajamarca.