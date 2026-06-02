RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Actualidad
Levantan su voz de protesta

Vecinos de Independecia denuncian amenazas de pandilleros: Exigen ayuda de alcalde del distrito

Los vecinos del cuarto sector de Independencia, atraviesa una grave situación debido a que han denunciado que reciben amenazas de pandilleros por lo que han exigido la ayuda del alcalde de distrito.

Vecinos de Independecia denuncian amenazas de pandilleros
Vecinos de Independecia denuncian amenazas de pandilleros (Foto: Composición Exitosa)

02/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 02/06/2026

Síguenos en Google News Google News

Los vecinos del cuarto sector de Independencia, se encuentran atemorizados por las amenazas que vienen recibiendo por parte de pandilleros. Por tal motivos, cansados por la grave situación han salido a levantar su voz de protesta y exigir la ayuda del alcalde del distrito.

Vecinos de Independencia atraviesan grave situación

Exactamente en el cuarto sector de Independencia, diversos vecinos, con carteles en mano, levantaron su voz de protesta ante el alarmante escenario que atraviesan por la presencia de pandilleros en el parque Túpac Amaru.

Ellos denuncian que los sujetos en mención ofrecen drogas a menores de edad y que amenazan a las personas que buscan detenerlos, inclusive con armas de fuego. Por tal razón, han solicitado que las autoridades municipales actúen frente a dicha problemática.

De acuerdo al testimonio de una vecina, el parque se ha convertido "en un hotel". "Ya tenemos miedo incluso de decirle algo porque nos han sacado arma blanca, nos han sacado cuchillo. Ayer nos han amenazado con sacar pistola", expresó.

En ese sentido, la mujer reveló que ya se encuentran cansados de atravesar este suceso por lo que están solicitando "la ayuda y apoyo" del alcalde del distrito, que según afirmó, se comprometió con poner alumbrado público en la zona, pese a que se aseguró que han enviado 5 oficios y "hasta el día de hoy nos ha dejado en la vista gorda".

Caos en la Vía de Evitamiento: Tráiler queda atascado bajo el Puente Acho y genera tráfico con sentido al sur
Lee también

Caos en la Vía de Evitamiento: Tráiler queda atascado bajo el Puente Acho y genera tráfico con sentido al sur

"Por favor, señor alcalde Reynaga cumpla con su promesa que nos hizo en 2023. Nos ofreció y hasta hoy nada. Estamos cansados de tantas pobrezas", aseveró la residente.

Esto es lo que realizan los tipos en el parque Túpac Amaru

Respecto a lo que realizan estos tipos en el parque Túpac Amaru, un vecino dijo que son escolares quienes usan el recinto para fumar en diversos horarios del día, incluso de madrugada.

Elecciones 2026: ¿Te tocó ser miembro de mesa? Conoce el beneficio laboral que será remunerado
Lee también

Elecciones 2026: ¿Te tocó ser miembro de mesa? Conoce el beneficio laboral que será remunerado

"Ahorita han encontrado bolsitas de marihuana, han encontrado truzas (...) esconden sus drogas por donde están las plantas insinúan a los niños que salen a jugar. Esas personas de mal vivir se ponen a fumar", refirió.

Otro residente, reveló que el alcalde del distrito acudió hasta la zona y que se comprometió a implementar alumbrado público, pero "nunca lo hizo". "Siempre lo reclamamos y nunca nos hacen caso", resaltó.

Frente a la grave situación que afrontan por la presencia de pandilleros en Túpac Amaru quienes los amenazan, vecinos del cuarto sector de Independencia levantaron su voz de protesta para denunciar este hecho porque estos sujetos, además, ofrecen drogas a menores de edad. Por tal motivo, exigieron la presencia del alcalde del distrito.

Temas relacionados amenazas denuncia Independencia inseguridad pandilleros

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA