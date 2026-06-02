Vecinos de Independecia denuncian amenazas de pandilleros: Exigen ayuda de alcalde del distrito

02/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Los vecinos del cuarto sector de Independencia, se encuentran atemorizados por las amenazas que vienen recibiendo por parte de pandilleros. Por tal motivos, cansados por la grave situación han salido a levantar su voz de protesta y exigir la ayuda del alcalde del distrito.

Vecinos de Independencia atraviesan grave situación

Exactamente en el cuarto sector de Independencia, diversos vecinos, con carteles en mano, levantaron su voz de protesta ante el alarmante escenario que atraviesan por la presencia de pandilleros en el parque Túpac Amaru.

Ellos denuncian que los sujetos en mención ofrecen drogas a menores de edad y que amenazan a las personas que buscan detenerlos, inclusive con armas de fuego. Por tal razón, han solicitado que las autoridades municipales actúen frente a dicha problemática.

De acuerdo al testimonio de una vecina, el parque se ha convertido "en un hotel". "Ya tenemos miedo incluso de decirle algo porque nos han sacado arma blanca, nos han sacado cuchillo. Ayer nos han amenazado con sacar pistola", expresó.

En ese sentido, la mujer reveló que ya se encuentran cansados de atravesar este suceso por lo que están solicitando "la ayuda y apoyo" del alcalde del distrito, que según afirmó, se comprometió con poner alumbrado público en la zona, pese a que se aseguró que han enviado 5 oficios y "hasta el día de hoy nos ha dejado en la vista gorda".

"Por favor, señor alcalde Reynaga cumpla con su promesa que nos hizo en 2023. Nos ofreció y hasta hoy nada. Estamos cansados de tantas pobrezas", aseveró la residente.

Esto es lo que realizan los tipos en el parque Túpac Amaru

Respecto a lo que realizan estos tipos en el parque Túpac Amaru, un vecino dijo que son escolares quienes usan el recinto para fumar en diversos horarios del día, incluso de madrugada.

"Ahorita han encontrado bolsitas de marihuana, han encontrado truzas (...) esconden sus drogas por donde están las plantas insinúan a los niños que salen a jugar. Esas personas de mal vivir se ponen a fumar", refirió.

Otro residente, reveló que el alcalde del distrito acudió hasta la zona y que se comprometió a implementar alumbrado público, pero "nunca lo hizo". "Siempre lo reclamamos y nunca nos hacen caso", resaltó.

Frente a la grave situación que afrontan por la presencia de pandilleros en Túpac Amaru quienes los amenazan, vecinos del cuarto sector de Independencia levantaron su voz de protesta para denunciar este hecho porque estos sujetos, además, ofrecen drogas a menores de edad. Por tal motivo, exigieron la presencia del alcalde del distrito.