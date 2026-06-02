Conmoción en el fútbol: Falleció exjugador y mundialista de la selección de Ecuador tras grave enfermedad

02/06/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El ambiente futbolístico se encuentra de luto tras confirmarse el sensible fallecimiento de un reconocido exfutbolista y mundialista con la selección de Ecuador. Se conoció que venía luchando contra una grave enfermedad y tan solo hace unos días realizó un video en el que solicitaba ayuda.

Fallece exjugador de la selección ecuatoriana

El mundo del fútbol vive un día triste tras reportarse la muerte del ex lateral izquierdo de la selección de Ecuador, Raúl Guerrón, quien es recordado por haber integrado el grupo de futbolistas de su país que jugaron la Copa del Mundo Corea - Japón 2002, el primer mundial en la historia del país sudamericano.

La Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) fue la encargada de informar la sensible noticia de que el exdeportista perdió la vida a los 49 años el último lunes, 1 de junio, luego de batallar contra una larga y grave enfermedad. A través de sus redes sociales, la institución resaltó que siempre vivirá "en el corazón de la afición ecuatoriana".

"La Federación Ecuatoriana de Fútbol lamenta con profundo pesar el sensible fallecimiento de Raúl Guerrón, mundialista con nuestra selección en la Copa del Mundial de FIFA Corea-Japón 2002 y gloria del fútbol ecuatoriano que se destacó en varios clubes de nuestro país", se lee en un comunicado publicado en sus redes sociales.

Comunicado de la Federación Ecuatoriana de Fútbol

¿Quién era Raúl Guerrón y cuál fue la causa de su deceso?

Raúl Fernando Guerrón Méndez, nació el 12 de octubre de 1976 en Ambuquí, provincia de Imbabura. Fue hermano de los también futbolistas Joffre y Hugo Guerrón. En sus últimos años, se mantuvo ligado al fútbol barrial y trabajó como peluquero.

En su última aparición pública, con un mensaje cargado de emoción, se refirió sobre su enfermedad y solicitó ayuda urgente. Además, sostuvo que no contaba con 12 mil dólares, precio de la operación que necesitaba.

"He venido peleando mes tras mes (...) me hice una endoscopia y me salió que tengo cuatro tumores en el estómago. Me han dicho que necesito operarme lo más pronto posible porque no puedo comer y estoy muy flaco", expresó.

La trayectoria de Raúl Guerrón

Formó parte del primer equipo que representó a Ecuador en un mundial. Estuvo presente en la edición Corea - Japón 2002 como lateral izquierdo. Con la casa nacional disputó un total de 34 partidos.

Debutó en Deportivo Quito (1993 - 1997), en 1998 pasó a Universidad Católica y luego retornó al primer club en mención en el que permaneció hasta 2004. Un años más tarde jugó en Barcelona SC y luego tuvo una segunda etapa en la Universidad Católica (2006 - 2008).

Es así que, el ambiente del fútbol lamenta el fallecimiento del exjugador y mundialista de la selección de Ecuador, a los 49 años, tras batallar con un cáncer de estómago.