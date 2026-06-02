Crimen doble en San Martín: Fiscalía pide 9 meses de prisión preventiva contra asesino confeso de madre y su hijo

02/06/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

El Ministerio Público, a través de la Fiscalía Provincial Mixta de Uchiza, solicitó nueve meses de prisión preventiva para Alexis Alcántara, asesino confeso de Zoila Castillo, su expareja, y de su hijo de seis años en la provincia de Tocache, en la región San Martín.

Según informa la Fiscalía a través de un aviso difundido en redes sociales, el requerimiento de prisión preventiva por los presuntos delitos de feminicidio y homicidio serán sustentados durante un audiencia este martes 2 de junio al mediodía.

🚨#LoÚltimo | Fiscalía Provincial Mixta de Uchiza solicitó prisión preventiva por nueve meses para Alexis Alcántara, investigado por el de homicidio calificado en agravio de un menor de seis años de edad y por el feminicidio de Zoila Castillo, quienes desaparecieron en la... pic.twitter.com/cMAciObJqE — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) June 2, 2026

Crimen doble en San Martín

La provincia de Tocache se encuentra de luto tras el cruel asesinato de Zoila Carolina Castillo (29) y su menor hijo de seis años. Ambos cuerpos fueron hallados con pocos días de diferencia, en una zona rural de Uchiza, tras una intensa búsqueda coordinada por la PNP, el Ministerio Público y las rondas campesinas.

Según los deudos, Zoila Castillo había viajado desde Lima hacia Tarapoto junto a su hijo para encontrarse con Alcántara, con quien había mantenido una relación sentimental. Sin embargo, poco después de su llegada a la ciudad, la joven perdió comunicación con su familia y no se supo más de su rastro.

La PNP detuvo a Alcántara como el principal sospechoso del doble asesinato. No obstante, el último fin de semana, tras permanecer bajo investigación, el detenido admitió su responsabilidad en el crimen. Su confesión deberá formalizarse ante el Ministerio Público como parte del proceso judicial.

Defensoría del Pueblo realiza seguimiento

En un comunicado emitido el pasado lunes 1 de junio, la Defensoría del Pueblo expresó su condena frente al feminicidio de Zoila y el homicidio del menor, y comunicó que se encuentra realizando seguimiento al caso, promoviendo que las instituciones inician sus mecanismos de investigación y protección.

En su mensaje, la institución destacó el accionar coordinado de la Policía Nacional del Perú (PNP), el Centro de Emergencia Mujer y Familia (CEM) de Tocache y el Ministerio Público, así como de la población de Uchiza y sus rondas campesinas.

"Instamos a las autoridades del Ministerio Público y a la Policía Nacional del Perú a continuar y agilizar las investigaciones necesarias, a fin de que se evalúe oportunamente la presentación de un requerimiento de prisión preventiva, de corresponder conforme a ley, garantizando el debido proceso y una adecuada administración de justicia", señaló.

En síntesis, la Fiscalía Provincial Mixta de Uchiza ha solicitado nueve meses de prisión preventiva para Alexis Alcántara, por los presuntos delitos de feminicidio y homicidio.