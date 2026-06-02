RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Actualidad
Lamentable

Tragedia en Vía de Evitamiento: Pareja de jóvenes pierde la vida tras fatal accidente en el paradero Acho

El conductor y su acompañante, de solo 23 y 22 años, perdieron la vida en plena Vía de Evitamiento tras accidentarse a bordo de una moto lineal a la altura del paradero Acho. Autoridades restringieron el tránsito para el trabajo de los peritos.

02/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 02/06/2026

Síguenos en Google News Google News

Las pistas de la capital vuelven a teñirse de sangre. Esta vez, una joven pareja perdió la vida en plena Vía de Evitamiento luego que la moto lineal en la que viajaban se estrellara contra un camión a la altura del paradero Acho con sentido al sur.

Joven pareja fallece tras fatal accidente en la Vía de Evitamiento

De acuerdo a los comunicados emitidos por la concesionaria de dicha arteria, Lima Expresa, el incidente ocurrió cerca de las 9 de la mañana. Ante el hecho, agentes de la Policía Nacional del Perú cerraron dos carriles por lo que se ha generado un intenso tráfico con dirección a El Agustino y Santa Anita.

"Se registra un siniestro en la Vía de Evitamiento, a la altura del paradero Acho con sentido al sur. Solo se cuenta con un carril habilitado para el tránsito de los vehículos. Al momento, la congestión vehicular va desde el puente Puente Balta hasta el Puente Caquetá. Nuestro equipo de auxilio vial se encuentra en el punto brindando contención hasta la llegada del fiscal". indicaron.

Noticia en desarrollo...

Caos en la Vía de Evitamiento: Tráiler queda atascado bajo el Puente Acho y genera tráfico con sentido al sur
Lee también

Caos en la Vía de Evitamiento: Tráiler queda atascado bajo el Puente Acho y genera tráfico con sentido al sur

Metropolitano renovará su flota: Presidente de la ATU afirma que aún no cuenta con fecha confirmada
Lee también

Metropolitano renovará su flota: Presidente de la ATU afirma que aún no cuenta con fecha confirmada

Temas relacionados fatal accidente joven pareja moto lineal paradero Acho Vía de Evitamiento

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA