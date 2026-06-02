Tragedia en Vía de Evitamiento: Pareja de jóvenes pierde la vida tras fatal accidente en el paradero Acho

02/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Las pistas de la capital vuelven a teñirse de sangre. Esta vez, una joven pareja perdió la vida en plena Vía de Evitamiento luego que la moto lineal en la que viajaban se estrellara contra un camión a la altura del paradero Acho con sentido al sur.

Joven pareja fallece tras fatal accidente en la Vía de Evitamiento

De acuerdo a los comunicados emitidos por la concesionaria de dicha arteria, Lima Expresa, el incidente ocurrió cerca de las 9 de la mañana. Ante el hecho, agentes de la Policía Nacional del Perú cerraron dos carriles por lo que se ha generado un intenso tráfico con dirección a El Agustino y Santa Anita.

"Se registra un siniestro en la Vía de Evitamiento, a la altura del paradero Acho con sentido al sur. Solo se cuenta con un carril habilitado para el tránsito de los vehículos. Al momento, la congestión vehicular va desde el puente Puente Balta hasta el Puente Caquetá. Nuestro equipo de auxilio vial se encuentra en el punto brindando contención hasta la llegada del fiscal". indicaron.

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