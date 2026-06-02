Tragedia en carretera de Lambayeque: choque entre miniván y tráiler deja dos muertos y diez heridos

02/06/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Una nueva tragedia vial enluta al norte del país. Dos personas fallecieron y otras diez resultaron heridas tras el choque entre una miniván de transporte público y un tráiler en una carretera de la región Lambayeque. El accidente movilizó a personal policial, bomberos y equipos de emergencia, quienes acudieron rápidamente para rescatar a los ocupantes de las unidades involucradas.

Tragedia tras violento accidente de tránsito

De acuerdo con los primeros reportes, la miniván de servicio público de placa P4S-441 impactó violentamente contra un tráiler de carga pesada de placa Z4K-751, el impacto se produjo cuando ambos vehículos circulaban por una transitada vía de la región. La fuerza de la colisión provocó severos daños en la miniván, donde viajaban la mayoría de las víctimas.

Equipos de emergencia y efectivos policiales acudieron rápidamente al lugar para rescatar a los heridos, quienes fueron trasladados a diversos establecimientos de salud de Ferreñafe y Chiclayo.

Entre las víctimas mortales figuran el menor L.G.M.Y., de apenas cinco años de edad, y Tony Alonso Mestar Riojas, de 45 años. Por disposición del Ministerio Público, ambos cuerpos fueron trasladados a la morgue para las diligencias correspondientes.

Las autoridades informaron que las dos personas fallecidas, perdieron la vida debido a la gravedad de las lesiones sufridas durante el accidente. Mientras tanto, varios de los heridos permanecen bajo observación médica y algunos presentan lesiones de consideración.

🚨 ¡Tragedia vial en Lambayeque! Dos muertos y 10 heridos deja choque de miniván con tráiler 🚨 Miniván de servicio público impactó violentamente contra un tráiler de carga pesada.



💥 El choque ocurrió a la altura del Molino Ferreñafe y generó momentos de desesperación entre... pic.twitter.com/qfayky0Voa — Agencia Andina (@Agencia_Andina) June 2, 2026

Investigación busca determinar responsabilidades

Tras el accidente, la Policía Nacional detuvo al conductor del tráiler, Luis Alberto Díaz Ríos (34), quien es investigado por el presunto delito contra la vida, el cuerpo y la salud en la modalidad de homicidio culposo por accidente de tránsito.

Las autoridades han iniciado las investigaciones para determinar las responsabilidades y esclarecer las circunstancias exactas de este fatal accidente que vuelve a poner en debate la seguridad vial en una de las carreteras más transitadas de la región.

Este nuevo siniestro vuelve a poner en debate la seguridad vial en las carreteras del país, especialmente en rutas donde el tránsito de vehículos pesados coincide con unidades de transporte de pasajeros. Expertos y autoridades han reiterado la necesidad de reforzar las medidas de prevención, fiscalización y respeto a las normas de tránsito para reducir el número de accidentes.

La tragedia ocurrida en Lambayeque deja nuevamente en evidencia los riesgos que persisten en las carreteras peruanas. Mientras las familias de las víctimas exigen justicia y respuestas, las investigaciones continuarán para determinar qué provocó este fatal accidente que enluta a dos hogares y deja a diez personas luchando por recuperarse.