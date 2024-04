VES: ¡Indignante! Liberan a motociclista que dejó en estado crítico a menor de 8 años tras atropellarlo

Un hecho lamentable se registró en Villa El Salvador (VES). Y es que un menor de 8 años quedó en estado crítico tras ser atropellado por un motociclista, quien, a pesar de haberse encontrado en aparentemente estado de ebriedad, fue liberado, según familiares de la víctima.

Este desgarrador momento tuvo lugar el pasado viernes, 29 de marzo, en el cruce de la calle Loreto y la calle Horizonte. Las cámaras de seguridad de la zona captaron el preciso momento en el que el menor se encuentra jugando fútbol con sus amigos, cuando de pronto cruza la pista para buscar la pelota.

Fue justo en ese momento en el que, a toda velocidad, aparece el motociclista y embiste al niño de ocho años de edad, ocasionando que ambos salgas disparados instantáneamente.

El estado crítico del pequeño mantiene a su familia en medio de un calvario. Él fue inmediatamente trasladado hasta el Hospital de Villa El Salvador, donde, después de cuatro largos días, será operado: Tiene el hueso de la pierna izquierda rota y la clavícula del hombro izquierdo fracturada.

La motocicleta del conductor identificado como Leonel Enrique Vidal Barrios, de nacionalidad venezolana, no contaba con los papeles en regla, es decir, no tenía brevete, seguro SOAT ni nada que pueda certificar que el vehículo poseía las garantías para que el menor sea atendido en una clínica.

Asimismo, se conoció que, debido a que el informe médico no llegó a manos del fiscal de turno, el ciudadano extranjero quedó en total libertad tras permanecer 48 horas detenido en la comisaría de la mencionada jurisdicción.

"La fiscal después de dos horas, como a las diez de la noche, nos dice (...) que todo ciudadano detenido, así tenga culpa o no, tiene que también escuchar sus derechos y podían detenerlo solo 48 horas hasta que el hospital dé el informe del estado del menor", declaró el tío del niño a Exitosa.

En esa línea, denunció que el hospital donde actualmente se encuentra su pariente prestó una mala atención, puesto que "no quisieron brindar el informe médico", ni siquiera porque un policía llamó.

"Pero como (...) en el hospital han tenido una atención deshumana con mi cuñada y mi sobrino, no le quisieron brindar el informe médico. Y es más, hasta el policía estuvo llamando al hospital y no se lo querían brindar (...) (fue liberado) porque el informe no llegó a tiempo", agregó.