Operativo sorpresa en penal de Lurigancho: Incautan televisores y celulares a 650 internos

16/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La madrugada de este viernes, el Ejecutivo y más de 300 agentes penitenciarios del Grupo de Operaciones Especiales (GOES) ejecutaron un operativo sorpresa en el penal de Lurigancho, que resultó en el hallazgo de diversos objetos prohibidos.

La intervención inopinada fue realizada a más de 650 internos en el pabellón 4 del establecimiento y estuvo liderada por el ministro de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh), Walter Martínez, como parte de las acciones de control en los centros de reclusión del país.

"Los penales dejarán de ser escuelas del delito"

Junto con personal del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y un agente de la Unidad Canina Kayser, especializado en la detección de drogas, se incautó un amplificador de sonido, televisores, ventiladores, reproductores de DVD, mesas de billar, extensiones elétricas y tomacorrientes. Parte de los hallazgos también fue una imagen de la denominada Santa Muerte.

Los reos también habrían estado realizando llamadas prohibidas: se decomisó un teléfono celular y libretas con números telefónicos, que eran presuntamente usados para comunicaciones ilegales desde el interior del penal.

Tras el operativo en Lima Este, el titular del sector Justicia recordó que el penal de Lurigancho alberga a más de 10,000 internos, lo que, según considera, obliga a mantener medidas permanentes de supervisión.

"Las acciones que realizamos en los penales son fundamentales para mantener el principio de autoridad y colaborar con la lucha contra la inseguridad ciudadana", afirmó.

Añadió que la política penitenciaria del Gobierno busca debilitar la influencia del crimen organizado dentro de los centros de reclusión, específicamente en el marco del estado de emergencia vigente en Lima y Callao.

Por ello, Martínez Laura informó que se viene separando a los líderes de organizaciones criminales de los internos primarios, mediante su traslado a penales de máxima seguridad como Ancón I, Challapalca y Cochamarca. "Los establecimientos penitenciarios van a dejar de ser escuelas del delito", destacó.

Más de 1800 efectivos PNP ejecutan operativo masivo

Durante la madrugada del miércoles 14 de enero, la PNP ejecutó un operativo masivo enfocado en el control territorial y migratorio en distintos distritos de Lima Metropolitana, supervisado por el ministro del Interior, Vicente Tiburcio, y el ministro de Defensa, César Díaz.

Para ello, se ordenó el despliegue de más de 1800 efectivos de la Policía Nacional, con apoyo del Ejército, en distintas zonas estratégicas de SJL, San Miguel, Magdalena, Breña, Pueblo Libre, Rímac y parte del Cercado de Lima, para reforzar la seguridad ciudadana y prevenir actividades ilícitas.