Caso Nicolini: Ofrecen S/50 mil de recompensa por datos de paradero de mujer prófuga

Vilma Marveli Zeña Santamaría continúa prófuga de la justicia. La mujer responsable por la muerte de dos jóvenes encerrados en un contenedor en el centro comercial Nicolini continúa sin paradero conocido por lo que el Ministerio del Interior (Mininter) ofrece una recompensa por S/50 mil por datos que den con su captura.

Recompensa de S/50 mil

El Programa de Recompensas del Mininter ofrece S/50 mil a quién brinde información que ayude a la Policía Nacional del Perú (PNP) a capturar a Vilma Marveli Zeña (44), por contar con requisitoria y estar incluida en la lista de los más buscados del país.

Recientemente, tanto Jonny Coico Sirlopu y Vilma Zeña Santamaría, fueron hallado culpables penalmente de la explotación laboral de los dos jóvenes fallecidos y y tres víctimas sobrevivientes del incendio ocurrido dentro del centro comercial Nicolini en el Cercado de Lima.

Recompensa de S/50,000 por Zeña Santamaría

En el 2018, ambos fueron sentenciados en primera instancia, sin embargo, Zeña Santamaría apeló la sentencia. Esta ha sido rectificada con una sentencia condenatoria de 32 años de prisión efectiva.

La rectificación de la sentencia ocurren luego de nueve años de ocurrido el trágico incendio que enlutó a dos familias, luego que los jóvenes fueron encerrados con candado en un contenedor de la galería.

Sentenciados deben pagar reparación civil

La sentencia de los dos condenados responde a los delitos de explotación laboral y esclavitud debido a las precarias y opresión laboral bajo la que trabajan los jóvenes.

De acuerdo a la investigación fiscal, los fallecidos laboraban encerrados con candado desde las 9:00 de la mañana hasta las 7:00 de la noche, en un ambiente con poca ventilación e iluminación. Además, no contaban con servicios higiénicos ni alimentación durante tales horas.

El pago de S/25 diarios y sin contar con derechos laborales encajó perfectamente en lo que fue considerado por el Poder Judicial como esclavitud en pleno siglo XXI.

Con la ocurrencia de un incendio en la galería Nicolini, los jóvenes encerrados en el contenedor no pudieron salvar su vida a pesar de todos sus esfuerzos.

Además de la sentencia, los condenados fueron inhabilitados para contratar con el Estado por los plazos respectivos de su sentencias y deberán pagar un total de S/ 20 000 a favor de los sobrevivientes por concepto de reparación civil.

En el caso de los herederos legales de las dos víctimas fallecidas, los sentenciados deberán pagar otro monto de S/ 479 000 y S/ 459 000.

