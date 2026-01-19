PNP advierte a Armonía 10: "Van a aparecer estafadores simulando ser autores de la extorsión"

19/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En declaraciones para Exitosa, el jefe de la Región Policial La Libertad, general PNP Franco Moreno, envió una advertencia a Armonía 10 de Walther Lozada, orquesta que fue víctima de un reciente atentado en Trujillo: "Van a aparecer estafadores simulando ser autores directos de la extorsión"

Estafadores se harían pasar por autores de acto extorsivo

Tras la detonación de un artefacto explosivo contra el bus de la agrupación musical Armonía 10 en Trujillo, la investigación policial se encuentra en marcha para determinar a los autores materiales del ataque.

Según indicó el general PNP Franco Moreno, la agrupación musical no había recibido amenazas extorsivas anteriormente, por lo que complicó ubicar a la organización criminal que perpetuó el ataque. Sin embargo, indicó ya se tenía identificada a la organización criminal.

Con ello, advirtió a los integrantes de la banda musical que diversas organizaciones criminales que operan en Trujillo buscarán hacerse pasar como los autores materiales.

Esta es una táctica para desviar la investigación y con la cual los criminales obtienen un beneficio económico con el fin de obtener el cobro de cupo por parte de la banda criminal.

"Los señores que han sufrido este atentado no se dejen sorprender porque van a aparecer estafadores simulando ser los autores directos de la extorsión para tener un beneficio económico", precisó.

En ese sentido, los criminales intentarán acercarse a los familiares y empresarios relacionados a la banda. El general Moreno indicó que este tipo de situaciones se da por ser un caso mediático.

No se registraron víctimas mortales

Tras el atentado ocurrido durante la madrugada del 19 de enero, la agrupación musical ofreció un comunicado donde informó sobre el ataque extorsivo.

En el escrito, la banda expresa su condena ante este tipo de actos de violencia y exigen que el Gobierno y las autoridades acaben con la inseguridad ciudadana que atraviesa el país.

Afortunadamente, la banda musical no lamentó la pérdida de ninguna vida ya que el ataque extorsivo ocurrió cuando estos se encontraban al interior de la discoteca Monasterio.

Comunicado de Armonía 10

La Policía Nacional no descartó que el local nocturno fuera el blanco de este ataque extorsivo ya que los empresarios de la discoteca se encontraban amenazados por criminales.

La investigación policial tras el ataque extorsivo en contra de la agrupación musical Armonía 10 de Walther Lozada continúa. Por ello, el general PNP Franco Moreno advierte a la banda que no se dejen sorprender.